Muharrem İnce Çanakkale’de miting düzenledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Çanakkale'de düzenlediği mitinge katıldı. Kendisine gariban diyen Erdoğan'a İnce, "Ben milletvekili maaşıyla gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?" diyerek cevap verdi.

Muharrem İnce’nin Çanakkale mitinginden satır başları şöyle;

“Anafartalar’da, ConkBayırı’nda şehit düşenlere selam olsun. Çanakkale Geçilmez diyenlere selam olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun.”

ERDOĞAN’A PENSİLVANYA YANITI

“2001’de partiyi kurarken Pensilvanya’ya gidip onay aldın mı?” demiştim. “Nereden duydun bunu?” demiş. Açıklıyorum, 2001’de oraya gidip icazet aldığını bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni, beraber gittik dedi. O kişiye zarar vermek istemiyorum. 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda, o arkadaşın ismini vereceğim. Sen çok merak ediyorsan kiminle beraber gittiğini bir düşün, şimdi aranın bozuk olduğu kişiyi bir düşün. Sen zaten anlarsın.”

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“BEN GÖNÜLLER ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUM”

“Muharrem İnce gelince Çanakkale Köprüsü’nü yapmayacakmış diye bir dedikodu geziyormuş. Ben 4. köprüyü İnce yapar diyorum.

Demirden betondan köprü yapmak kolay iş, ben gönüller arasında köprü yapıyorum. Çanakkale Köprüsü’nü yapacağım. Önce inceleyeceğim.

Demirel’in yaptığı köprüden 10 liraya geçiyoruz da Erdoğan’ın yaptığı köprüden neden 100 liraya geçiyoruz? Kör kuruşun hesabını sorarım. Köprü yapacağız, kazık yemek yok, avanta yok, rüşvet yok.”

“ERDOĞAN ÇOCUK SAYISIYLA UĞRAŞSIN, BEN ÇOCUK BEZİNDEKİ KDV İLE UĞRAŞACAĞIM”

“Cumhurbaşkanının görevi milletin çocuk sayısı mıdır? Yoksa çocuk bezindeki KDV ile uğraşmak mıdır? Erdoğan çocuk sayısı ile uğraşsın, Erdoğan doğum yöntemiyle uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV ile uğraşacağım.”

“Erdoğan kaporta yapmaya talip ben arabanın beynini yapmaya talibim. Çünkü ben matematik biliyorum. Çünkü benim diplomam var.”

“Benzin istasyonuna gittin 100 liralık benzin aldın ödeyeceğin para 151 lira yani aldığın her 100 liralık mazotta 51 lira vergi ödüyorsun. Çifçilere bir şey anlatmak istiyorum. Ziraat bankası var değil mi ? Geçenlerde bir medya kuruluşu el değiştirdi. 1 milyar dolar kredi verdiler, bu parayı Ziraat bankası nerden topladı ?”

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ERDOĞAN’A TELEVİZYONDA KONUŞMA ÇAĞRISI

“Sen orada ben burada atıp tutmayalım. Gel, bir televizyon kanalına beraber çıkalım. Geleceği konuşalım, 5 sene sonra yeni meslekler ortaya çıkacak. Sayın Erdoğan, ağız dalaşını bırakalım. Geleceği nasıl kurgulayacağız Türkiye’de, bunu konuşalım. Gelişmiş ülkeler meydanlarda tezek, pislik, çöplük demiyor. Gelişmiş ülkeler uzay madenciliğini konuşuyor, kuantumu konuşuyor, nano teknolojiyi konuşuyor. Gel televizyonlarda bunu konuşalım. Danışmanların yanında olsun, ben tek başıma geleceğim, söz.”

“Projesini anlatıyor. İş makinalarını yollayacakmış, kanal yapacakmış. Derdi rant. O proje deyince iş makinası düşünüyor, ben proje deyince bacası tüten fabrika düşünüyorum. Bizim projemiz 3B. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz.”

“BEN GARİBAN KALDIM SEN NASIL ZENGİN OLDUN?”

“Bana gariban diyor. Ben de 16 yıldır meclisteyim sen de. Hatta ben senden 5 ay daha kıdemliyim. Ben milletvekili maaşıyla gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?”

“İSTER EVİNDE TAK, İSTER DEVLETTE TAK”

“Etrafta dedikodu çıkartıyorlar Muharrem İnce başörtüsüne karışacak diye. Benim kız kardeşim 40 yıldır baş örtüsü takıyor. Baş örtülü kardeşlerime sesleniyorum, ister evinde tak, ister sokakta tak, ister devlet dairesinde tak. Bu konu kapanmıştır.”

Muharrem İnce, Çanakkale’de ve vatanı savunmak için ülkenin dört bir yanında şehit olanlar için Fatiha okuyarak mitingi sonlandırdı.