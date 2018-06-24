Muharrem İnce: Canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım

İnce şunları kaydetti;
“Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız.”
Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız.
— Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018
İnce bu tweet’ten bir saat sonra herkesi oy kullandıkları sandık başına çağıraran aşağıdaki twwet’i attı;
Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17.00'de oy kullandıkları okullara çağırıyorum.
Sıkı durun, başaracağız.
— Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018