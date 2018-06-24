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Muharrem İnce: Canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Twitter'dan bir açıklama yaparak hileyle seçim kazanma döneminin bittiğini ve canı pahasına oylara sahip çıkacağını söyledi.  İnce saat 17.00'da herkesi oy kullandığı sandık başına çağırdı.

android-time 14:19 24 Haziran 2018
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Muharrem İnce: Canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Twitter'dan bir açıklama yaparak hileyle seçim kazanma döneminin bittiğini ve canı pahasına oylara sahip çıkacağını söyledi.  İnce saat 17.00'da herkesi oy kullandığı sandık başına çağırdı.

İnce şunları kaydetti;

“Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız.”

 

İnce bu tweet’ten bir saat sonra herkesi oy kullandıkları sandık başına çağıraran aşağıdaki twwet’i attı;

 

Son güncelleme: android-time 15:1124.06.2018
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