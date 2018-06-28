Muharrem İnce: Çarşamba günü Erzurum’dayız

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim öncesi program yaptığı fakat gidemediği kentlere gideceğini belirtmişti. Sosyal medya hesabından Çarşamba günü Erzurum'a gideceğini ifade eden İnce, "Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önümüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız" paylaşımında bulundu.

24 Haziran’da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, miting yapamadığı iller başta olmak üzere 81 vilayeti ziyaret edeceğini açıklamıştı. Telefonuna gelen mesajlardan dolayı telefonu kullanma imkanının kalmadığını belirten İnce, “Telefonuma gelen mesajlara (WhatsApp) cevap verme ve telefonu kullanma imkanım kalmadı. Cevap vermiyorsun, yazmıyorsun diye lütfen kızmayın. Seçim öncesinde Erzurum'a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum'da olacağız.” dedi.

KAÇIRILMA VE TEHDİT İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan İnce, kendisiyle ilgili yer alan bazı paylaşımlar üzerine de Twitter’dan açıklamada bulundu. Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirten Muharrem İnce, “Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul, yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: