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Muharrem İnce: Çatılar dolduysa…

İzmir'de milyonlarca kişinin katıldığı tarihi mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce'ye kalabalık içinden, 'internet kesildi sayın başkan' diye seslenilince İnce, çatıları göstererek bir anısını paylaştı.

android-time 09:01 22 Haziran 2018
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Muharrem İnce: Çatılar dolduysa…
İzmir'de milyonlarca kişinin katıldığı tarihi mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce'ye kalabalık içinden, 'internet kesildi sayın başkan' diye seslenilince İnce, çatıları göstererek bir anısını paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de dün düzenlediği mitingde halka hitap etti.

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Yaklaşık 2.5 milyon kişinin Gündoğdu Meydanı’nda toplandığı mitingde vatandaşlar internet yok deyince İnce, “İnternet mi yok? Yani paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT'den hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok, Allah belanızı versin ben size daha ne diyeyim!” dedi ve şöyle bir anısını paylaştı:
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“KAZANDIN DEMEKTİR”

“Eski bir siyasetçi dostum bana dedi ki; ‘Meydanlar doluysa iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir.”

 

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Son güncelleme: android-time 11:1922.06.2018
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