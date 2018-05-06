Muharrem İnce, ekonomiyi nasıl düzelteceğini anlattı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ediyor. Sık sık gazetecilerle konuşan İnce, evinin bahçesinden canlı yayında yaptığı röportajda hem vatandaşın sorularını yanıtladı hem de seçim çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce'nin Scope üzerinden yaptığı yayını binlerce kişi izledi.

Yalova’daki evinin bahçesinden canlı yayına katılan Muharrem İnce, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialı adaylardan biri olan İnce, seçim vaatlerini ve bundan sonraki süreci anlattı.

İnce’nin röportajından satır başları şöyle;

“Sayın Kılıçdaroğlu beni davet etti, yaptıkları araştırmalarda benim ismimin önde çaktığını belirtti ve hazır olmam gerektiğini söyledi. CHP’ye bu süreçte haksızlık yapıldı; kararsızlar karar veremediler diye. Taktik gereği böyle yapıldı.”

“Ben cumhurbaşkanı olduğumda, beni gördüklerinde ayağa kalkmayacak yargıçlar olacak. Türkiye bir korku toplumu oldu. Yüksek yargıçlar çay topluyor, ayağa kalkıyor, düğme ilikliyor. Türkiye’de yargıyı yoluna sokmadıkça hiçbir iş yolunda gitmez. Yargı yargı yargı… Yargıtay’da ya da diğer yüksek yargı organlarında seçimler olacağı zaman gazetelerde çarşaf çarşaf işte bu kadar sosyal demokrat aday var, işte bu kadar ülkücü var.. Nereden biliyorlar bunların ideolojik yapıları, kimlikleri? Yani ayıptır bu utanmaları lazım bu haberden? Bunu yok edeceğiz. Bunu yok etmeliyiz. Liyakat olmalı. Cumhurbaşkanı bağırıp çağıran biri olmamalı. Cumhurbaşkanı tezek dememeli. Cumhurbaşkanı küfür etmemeli, hakaret etmemeli, cumhurbaşkanı kucaklamalı. Gerektiği zaman parti başkanlarını bir masa başında toplayabilmeli. Toplumun tümüne güven verebilmeli. Cumhurbaşkanı tektir. Tek olan şeyler bir grubun olamaz, tek olan şeyler hepimizindir. AKP’lilerin cumhurbaşkanı olmaz. CHP’lilerin bayrağı olmaz MHP’lilerin vatanı olmaz. Cumhurbaşkanı da tektir tıpkı bayrak gibi tıpkı Atatürk gibi kurtarıcımız gibi. Cumhurbaşkanının damarlarında sıcak siyasetin kanı akmamalıdır. Ben partiliyim CHP’liyim bununla öğünüyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda siyaset yapamam. Bu yüzden adaylığım açıklandığı gün rozetinimi çıkardım sayın Genel Başkan’a teslim ettim. Belirleyeceğim adayların seçilmesinde CHP’nin etkisi tabi ki olacak.”

YARDIMCILAR KİMLER OLACAK?

“CHP’nin milletvekilleri aday yaptı beni… CHP’nin vaatleri beni bağlar. Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağım tabii.

Bir söylediği bir söylediğini tutmayan bir cumhurbaşkanı var. Böyle bir ortamda ekonomi iyi gidebilir mi? Yabancı yatırımcılar korkuyor Türkiye’den. Diyorlar ki Türkiye’de bir diktatör var. Ordu onun elinde, ekonomi onun elinde. Üniversiteler onun elinde. Gazoza bile zam yaptılar. Uçsan da uçmasan da, geçsen de geçmesen de ödeyeceğin paralar var. Diyorlar ki bunu nasıl yapacaksın, nasıl düzelteceksin? Bu bir ekip işidir.”

KANDIRMAYACAĞIM, KANDIRILMAYACAĞIM

“Türkiye’de ahlaksız bir siyaset var. Konuşmalarımı izleyin Edirne’de ne söylüyorsam Diyarbakır’da da onu söyleyeceğim. Sabah az önce ‘veterinerle ilgili bir şey söyledin’ onu düzelt dediler, kızarlarsa kızsınlar veterinerden Cumhurbaşkanı olur, ama TÜBİTAK başkanı olmaz. Doğruları söylemek lazım. Bazıları kızarsa kızsın ama doğruları söylemek lazım. Benim bu millete karşı sorumluluklarım var asla yalan söylemeyeceğim, kandırmayacağım hatta kandırılmayacağım.

Dokunulmazlıklar konusunda o gün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Uzlaşmak en çok istediğinizden vazgeçmektir. AKP Türkiye’de en gerici partidir. Türkiye’nin en gerici partisinden bunu beklemek doğru değildi. Kürt sorunu konusunda ilkeyi öne koyacağız, evrensel sorunlar geçerli olacak. 12 yaşındaki çocukların üzerine Diyarbakır’da bomba atıldı. Emri kim verdi, bunu bulacağım.”

MUHAFAZAKAR BİR AİLENİN DEVRİMCİ ÇOCUĞUYUM

“Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. İlkokul 4 ‘te Ayetel Kürsi’yi en çabuk ben ezberledim. Hocam dedi ki bunu hafız yapalım. Kurban bayramında milletvekili iken iki defa babama yardım etmek için ahıra girdim.

Abdullah Gül’ün adaylığı söz konusu olduğunda Genelkurmay başkanı helikoptere binip baskı kurmaya gidiyor. Türkiye’nin geldiği duruma bakın. Tek kişinin aklıyla Türkiye’yi duvara çarptırırız. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bütçe yapma hakkını Meclis’e iade edeceğim. Böyle bir şey var mı, 600 kişi yapsın bütçeyi. Bu ülke batar böyle gidirse. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı’nda ilk önceliğimiz eğitim olacak. Üniversite öğrencilerinin burslarını artıracağım.”

ANA AKIM MEDYAYA YÜKLENDİ

(Dünkü mitinginizi ana akım medyada göremedik sorusu üzerine) “Şaşırmadım, Halk TV’den başka kimse vermedi. Medyanın hali ortada. içler acısı. Medya da kurtulacak bu zulüm düzeninden. Benim cumhurbaşkanlığımda. Tabiki özel sektöre söyleyecek bir şey yok. Talimat gidiyor. Ana Muhalefet partisi adayını açıklıyor Türkiye’nin en büyük gazeteside altta ufak bir yerde. Manşetten verilecek bir şey bu, Manşet olur bu haber ama kızmıyorum onlara. Acıyorum. baskı altındalar zulüm altındalar. Ama TRT’ye acımıyorum. TRT 80 milyondan elektrik faturasından TRT payı alıyor. Bek elektrik yanıyor ben TRT’ye para ödüyorum. Böyle giderse CHP’nin tüm vekilleri ile TRT gireceğim. Bu tehdit falan değil ben hakkımı istiyorum. Kimseye hakkımı yedirmem. Dünyaya büyük bir göktaşı çarptığında birinci haberdir değil mi bu birinci haberdir. Türkiye’de ana muhalef partisinin cumhurbaşkanı adayının açıklanması ciddi bir haberdir. Ben manşete niye koymadılar diye demiyorum ama bunu siz bu kadarcık bir haber olarak koyduğunuzda bu bir art niyettir. Ben beni manşete alın demiyorum sizin vicdanınıza bırakıyorum.”