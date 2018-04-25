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Muharrem İnce: Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül…

CHP'de ismi cumhurbaşkanlığı adayları arasında gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, siyasi kulislerde Abdullah Gül'ün adının 'muhalefetin çatı cumhurbaşkanı adayı' olarak geçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

android-time 10:53 25 Nisan 2018
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Muharrem İnce: Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül…
CHP'de ismi cumhurbaşkanlığı adayları arasında gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, siyasi kulislerde Abdullah Gül'ün adının 'muhalefetin çatı cumhurbaşkanı adayı' olarak geçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

İnce şunları kaydetti;

“Türkiye'nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz.

Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ’cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan'ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan'dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.

Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.”

 

Son güncelleme: android-time 11:3625.04.2018
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