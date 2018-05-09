Muharrem İnce Erdoğan’la görüştü

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Merkezi'ne giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan İnce, "Başarılar diledik, sohbet ettik" dedi.

Muharrem İnce, Edirne’deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini, “Edirne er meydanında palavra yok. Er meydanında hile yok. Er meydanında pehlivanın birinin kolunu bağlamak yok. Televizyonları eline al, örtülü ödeneği eline al. Ben gittim Temel Karamollaoğlu'na başarılar diledim, Akşener'e gittim başarılar diledim. Az öncede Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Akşam da Recep Tayyip Erdoğan ile 21.00'da parti genel merkezinde görüşeceğiz” sözleriyle belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından İnce, akşam saatlerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AKP Genel Merkezi’ne gitti. İnce ve Altay’ı burada AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. İnce ve Erdoğan’ın görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan İnce, “Başarılar diledik, sohbet ettik” dedi.

AKP’li Elitaş da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İkisi de Rizeli olduğu için çok güzel bir sohbet gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU VE DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İnce, Erdoğan’la görüşmesinden önce, önceki gün, Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. İnce, dün ise HDP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Deirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti.

İşte kritik görüşmeden ilk kareler

İNCE DOĞU PERİNÇEK’LE DE GÖRÜŞECEK

Muharrem İnce akşam saatlerinde sosyal medyadan, “Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek'i de ziyaret edip başarı dileyeceğim” açıklaması yaparak, Doğu Perinçek’le de görüşeceğini söyledi.