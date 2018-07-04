Muharrem İnce: Karışma falan yok!

Erzurum'da CHP parti teşkilatına ziyarette bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu.

‘CHP KARIŞTI MI?’ SORUSU

İnce CHP’de kurultay tartışmasının sorulması üzerine, “Hayır hayır CHP karışmadı. Tam tersine… Ben genel başkanla bir görüşme yaptım ve kendisine bir teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım. Herkesin bilmesini istedim, gizlim saklım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın genel başkana yaptığım teklifi de milletimiz ile paylaştım. Karışma falan yok. ben seçim çalışması başlatmadım, yani Erdoğan Erzurum’a geldi diye ben Erzurum’a gelmeyecek miyim. Yalova’da en fazla Erzurumlu vardır, biz yandan da olsa Erzurumlu sayılırız.” açıklamasında bulundu.