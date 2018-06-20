Muharrem İnce gazetecilerle buluştu

"48 günde Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla miting yaptım. Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya beni ve bizi konuşuyor bizim basın maalesef sınıfta kaldı" diyen Muharrem İnce özellikle televizyon yöneticilerine 'sitemde' bulundu. İnce "Beni kesip Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz. Binali kim... Bu dost sitemimdir." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; ulusal gazete, haber siteleri ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sözcü adına sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ile Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni Neşet Şenizel’in katıldığı ve İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen buluşmada İnce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘BU DOST SİTEMİMDİR’

Seçime ilişkin atmosfer için “48 günde Recep Tayyip Erdoğan’dan fazla miting yaptım. Olağanüstü bir dip dalgası var” diyen İnce; “Dünya beni ve bizi konuşuyor bizim basın maalesef sınıfta kaldı” dedi. Özellikle televizyon yöneticilerine yüklenen İnce “Beni kesip Binali Yıldırım’ı veriyorsunuz. Binali kim? Bu dost sitemimdir.” diye konuştu.

İnce “Seçimi her şeye rağmen alacağım ve basın özgür olacak” dedi. Hükümete yakın medya organlarında hakkında çıkan asılsız haberlere de tepki gösteren İnce memuriyet hayatına ilişkin ‘doğu görevi yapmadı’ iddiaları için “Yalan söylüyorlar. Gittim, geçinemedim ben de istifa ettim. Suç mu?” diye konuştu.

Hakkında çıkan yalan ve abartılmış haberleri tek tek okuyan İnce gazetecilere dönüp “Erdoğan'a soramayacağız soruları bana sorabilirsiniz. Gazeteciler, siyasetçilerin canına okumalılar” yorumunda bulundu.

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