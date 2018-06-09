CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV’de Seçime Doğru programına konuk oldu. Sosyal medyanın en önemli gündemi yine Muharrem İnce olurken, #Muharremİnce21deNTVde hashtagı birinci sıraya yükseldi..
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#Muharremİnce21deNTVde Garibim yandaş kanallar ayda yılda bir @vekilince çıkınca reyting görür oldular, yoksa reytingleri yerlerde.
— Atilla Taş (@AtillaTasNet) 9 Haziran 2018
#Muharremİnce21deNTVde uyuyabiliriz izleyecek birşey kalmadı tv de
— Derya (@DeryaKoc0652) 9 Haziran 2018
#Muharremİnce21deNTVde ahahaha yandaş kanal silkeleme uzmanı ince
— rohat serhat (@rohatserhat) 9 Haziran 2018
Muharrem İnce gibi her kavgadan sağ çıkan siyasetçi görmedim..#Muharremİnce21deNTVde
— Fatih Mehmet Maçoğlu (@KomunisttBaskan) 9 Haziran 2018
Muharrem İnce gibi her kavgadan sağ çıkan
Tanıdığım diğer tek kişi Jon Snow
İkisi de hakkettiği koltuğa otursun#Muharremİnce21deNTVde
— Nietzsche (@zerqddt) 9 Haziran 2018
bu çağda kıraathane açmaktan bahseden birinin yüzde bir oy bile almaması lazım. DEDİ hunharca #Muharremİnce21deNTVde
— Realist (@reelaydin) 9 Haziran 2018