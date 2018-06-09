‘Muharrem İnce gibi her kavgadan sağ çıkan tanıdığım diğer tek kişi Jon Snow’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de Seçime Doğru programına konuk oldu. Sosyal medyanın en önemli gündemi yine Muharrem İnce olurken, #Muharremİnce21deNTVde hashtagı birinci sıraya yükseldi..