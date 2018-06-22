Muharrem İnce Halk Arenası’nda!

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta yine gündemi belirliyor. İstanbul Bakırköy’deki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nden sevenleriyle buluşan Halk Arenası'na halktan her hafta olduğu gibi yine büyük bir ilgi var. Programın konuğu ise Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Programın yapıldığı Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tıklım tıklım dolmuş durumda. Programın tüm ayrıntılarını canlı yayınla sozcu.com.tr‘den izleyebilirsiniz.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi soruşturmacı gazete­ci Uğur Dündar'ın reyting rekorları kıran programının bu haftaki bölümü yine yıllarca unutulmayacak ve günlerce konuşulacak. Millet İttifakı'nı kuran partilerden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oluyor. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden önce Uğur Dündar soruyor, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce akıllara takılan tüm sorulara cevap veriyor. Cuma akşamlarının vaz­geçilmezi haline gelen Halk Arenası’na halkın ilgilisi de oldukça yoğun. Programın yapıldığı İstanbul Bakırköy'deki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tıklım tıklım dolmuş durumda. Saatler öncesinden programın yapılacağı alana gelenler ellerinde Türk Bayrakları ve Muharrem İnce posterleriyle yerlerini aldılar. Uğur Dündar'ın bir önceki programdaki çağrısı üzerine birçok vatandaş da tuttukları takımın formasıyla programı izlemeye geldi. İşte muhteşem Halk Arenası’nda muhteşem görüntüler