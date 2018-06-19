CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay'da halka sesleniyor. İnce Hatay'ın ardından saat 17:30 Antalya'da bir miting düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay’da halka sesleniyor. İnce Hatay’ın ardından saat 17:30 Antalya’da bir miting düzenleyecek.

Geniş bir kalabalık kitleye hitap İnce’nin sözlerinden satır başları:

Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizden biri de Hatay’dan. Sizi bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum.

Medeniyetler şehri Hatay, yıl 1699 Osman’lı Karlofça Anlaşması ile ilk kez toprak kaybediyor. Ta ki 1922’ye kadar. 233 yıl süren bu kayıp Hatay ve Kıbrıs’ın topraklara katılmasıyla yeniden kazanca dönüşmüştür. Atatürk rahatsızlığına rağmen Hatay için kalkıp Adana ve Mersin’e geldi. Bu seyahat Atatürk’ün erken ölümüne sebep oldu. Atatürk bu seyahati bunu bilerek yaptı. O bakımdan Atatürk Hatay şehididir.

Demirel, Özal, Türkeş devlet adamıydı. 2002 ‘den sonra bu değişti.

Dünyada Türkiye’de herkesle kavga eden bir adam var bir de Türkiye için taze kan var. Bir siyasetçi derki, meydan dolu ise durum iyidir, balkonlar dolu iyi ise durum çok iyidir, çatılar dolu ise kazandın demektir.

Allah’ın izni Milletin milletin isteği ile kazanırsam 81 milyon kazanmış demektir. İnce kazanırsa Türkiye kazanmış olacak. Kazara Erdoğan kaz