Muharrem İnce finalde böyle konuştu: Erdoğan bırakacaksan delikanlı gibi bırak

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim maratonunu Maltepe'de düzenlenen Büyük istanbul Mitingi ile sonlandırdı. İnce'yi miting alanı ve çevresinde yaklaşık beş milyon kişi dinledi. Sabah saatlerinde tamamen dolan alana, araç ve yaya trafiği yüzünden ise yüz binlerce insan katılamadı. Demokrasi şöleni havasında geçen mitingte konuşan İnce, rakibi AKP lideri Erdoğan'a "Bu iş tamam..." diye seslendi. Miting alanında canlı yayın araçlarının 'sinyal sorunu' çekmesine sinirlenen İnce, yaşanan aksaklıktan hükümeti sorumlu tutarak "Erdoğan bırakacaksan delikanlı gibi bırak" diye konuştu. İşte tarihi mitingten notlar...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacak” diye tanımladığı, ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde alanı hınca hınç dolduran milyonlara seslendi.

İnce’nin konuşmasından satır başları:

Yarın devletin parasını savurganlığa son vereceğiz. 50 günde 107 miting ve şafak 1. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Sağcı solcu yok 81 milyonun Cumhurbaşkanı.

Ne diyor Yayaha Kemal ‘Sana bir tepeden bakıyorum aziz İstanbul.’ Aziz İstanbul sana Maltepe’den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir’de, Ankara’da muhteşemdin, ama İstanbul’da 5 milyonsun

Üreten bir Türkiye yaratacağız. Fabrikalarının bacaları tüten, barışmış bir Türkiye yaratacağız.

Yarın için bütün valilere sesleniyorum siz herkesin valisisiniz Erdoğan’ın valisi değilsiniz. Ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur vermesen ne olur.

Gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa, alanlar yalan söylemiyorsa, mitingler yalan söylemiyorsa bu iş tamam.

Kıraathane açacağım diyen bir cumhurbaşkanı değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda tek vaadi kek olan bir cumhurbaşkanı değil istihdam diyen bir cumhurbaşkanı.

Size formalarınızla gelin dedim öyle yapmışsınız ne güzel yapmışsınız.

Allahın izni ve milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda 48 saat içinde OHAL’i kaldırcağım

Merkez Başkanı Yönetimi Özerk olacak.

Terörle amansız bir mücadeleye gireceğiz

Süriye’ye 100 gün içinde büyükelçi atayacağım. Suriye’de barış sağlanınca 4 milyon Suriye’li davul zurna ile evine gidecek

Bağımsız bir yargı için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Her eve dert yerine et girmesi için yargının bağımsız olması şart.

Tefonlarınız dinlenmeyecek

Askeri okulları kapattılar. Yargının yarısı FETÖ’cü nedne hukuk fakültelerini kapatmadım.

Askeri okulları derhal açacağım.

Kamuda yükselme. Müdür, yönetici olmak objektif hale gelecek. Kimsenin etnik kökenine bakılmayacak. Cinsiyetine, dinine, mezhebine bakılmayacak.

Benim başörtüsü diye bir sorunum yok. İster Kamuda tak ister evde tak ister sokakta tak.

Asgari ücret 2200 olacak, en düşük emekli maaşı 1500 tl olacak.

Karadenizli kardeşim fındık 15 lira olacak.

100 gün içinde cemevlerinin hukuki statülerini düzenleyeceğiz.

Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız.

(Korumalarının getirdiği notu okuduktan sonra) Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan yapma böyle. Erdoğan gidiyorsun iki dakika delikanlı ol. Gitmenin de bir şerefi var. Erdoğan bırakacaksan delikanlı gibi bırak. İstanbul'da 5 milyonu görmezden gelip, canlı yayını kestiriyorsan Erdoğan, sen bitmişsin demektir

Erdoğan kazanırsa dolar, faiz yükselecek, beton ekonomisi devam edecek Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa korku düzeni devam edecek

Yarın akşam İnce kazanırsa güven gelecek. Dolar düşecek faiz düşecek. İnce kazanırsa yargı düzelecek. İnce kazanırsa tencerelere et girecek. İnce kazanırsa uyuşturucunun 100 gün içinde kökünü kazıyacak.

İnce kazanırsa AK Partli kardeşim kazanacak, MHP kardeşim kazanacak Türkiye’ye kazanacak.

Şuanda 5 milyon insan Maltepe’de ama hiç bir televizyon canlı vermiyor. Ahlaksızlığın böylesi dünyada yok. Bugün bu canlı yayını yasaklayanları canlı yayında yargılayacağız.

Yarın oy pususlası bedava mürekkep bedava mühür bedava alacaksın muhürü Muharrem İnce’nin üzerine basacaksın kurtulacaksın.

24 yıldır İstanbul’u 16 yıldır Türkiye’yi getirdiği hale bak.

Marmaray benim projem diyor. O prje Ecevit başbakanlığındaki MHP’li Bakan’ın projesiydi. 3 Körü Demiril’in projesiydi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesini boşaltıp sarayına katacakmış. Saraylara doymuyor. İnsan doğaya, sanata saygısı yok. İnsana Saygısı yok bunun

Millet bahçesi yapacakmış Ali Samiyen’i yıktın yerine ne yaptın. Türkiye’nin en büyük millet bahçesi Atatürk Orman çiftliğini ne hale getirdin. Cumhurbaşkanı değil imar müdürü.

Yeni yönetim şemasını açıklıyor. Paralel devlet yaratıyor kendine. Devletin yönetim şeklini değiştirecekmiş bu yangın varken itfaiyeyi değiştirmeye benzer. Yangın var Erdoğan yangın.

Yanındakileri değiştirdi, bakanları başbakanı değiştirdi baktı olmuyor devlet yönetimini değiştirecek. Erdoğan bu ancak sen değişince değişecek.

Buna Demirel’in köprüsü 11 lira iken neden senin köprün neden 228 lira dedim. ‘Parası olmayan geçmesin’ dedi.

Şehir hastanelerinde de mi parası olan tedavi görecek. Bir kaç gün daha olsa ‘parası olan yaşasın’ diyecek.

Benim cumhurbaşkanlığımla Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı arasında kalite farkı olacak. Önce barışacağız, sonra büyüyeceğiz, son olarak da bölüşeceğiz. Bunu gençlerle genç nesille birlikte yapacağız.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Şuan ilk okulda okuyanların yüzde 65’i bilinmeyen mesleklerde çalışacak.

Türkiye’de her gün fakirleşiyor faiz artıyorsa fakirleşiyorsun demektir. Faiz artıyorsa her gün cebinden para çıkıyor demektir. İşte geçlerle birlikte faizleri düşüreceğiz. Erdoğan’ın yaptığı gibi emirle değil akılla yapacağız.

İstanbul’da 5 milyon, Ankara’da 2 milyon İzmir’de 3 milyon kişiye konuştum birini bile vermedi. Ne yapalım bu TRT’yi satalım mı?.

(Bir vatandaşın elindeki patates soğanı adı) Faiz yükselince faiz lobisi, dolar artınca dolar lobisi buna ne diyeceğiz soğan lobisi mi? Geldiğimiz hale bak. Ustaya bak ustaya soğan doları geçmiş. Çakma usta.

Buraya gelen herkesten bir şey isteyeceğim. Yarın hepiniz saat 5’te sandıkta olun hatta bir engeliniz yoksa bu geceden gidin. Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız, susamayacaksınız. Size 36 saat seferberlik ilan ediyorum. tuvalete bile gitmeyeceksiniz. sandık başından ayrılmayacaksınız. Islak imzalı tutanakları İl Seçim Kurullarına gideceksiniz. Ben de oyumu kullanıp Ankara’ya Yüksek Seçim Kurulu’na gideceğim.

50 günde 68 vilayete gittim gidemediklerimden özür diliyorum. onlara Cumhurbaşkanı olunca gideceğim. İlk olarak Erzurum’a gideceğim.

Umutlarınızı tazeleyin yarın yeni bir gün olacak.

Sadece içeride olanlar değil dışarıda olana arkadaşlarım siz beni göremiyorsunuz ama ben sizin yüreğinizi hissediyorum. Yürek yüreğeyiz. Yarın allahın izniyle bu iş tamam.

Türkiye’nin bu devasa sorunlarını yorgun, milletten kopmuş bir adam çözemez taze kan lazım