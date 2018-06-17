Muharrem İnce: İstersen gel bir de ‘Sevim Tanürek’ cinayetini araştıralım

Tunceli mitinginin ardından Elazığ'a geçen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada halka seslendi. İnce, "Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım" diye konuştu.

Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Türkiye’nin devasa sorunları var. Bu sorunları yorgun bir adam çözemez. Taze kana ihtiyacımız var. Ne ile kavga ettiyse o yükseliyor. Dolar ile kavga etti dolar yükseliyor… Faiz ile kavga etti faiz yükseliyor… İnce ile kavga etti İnce yükseliyor.

REYTİNG YANITI

Çık karşıma televizyonda ekonomi tartışalım. Sen çakma lidersin. Hava durumu bile senden fazla izlenmiş. Benimle televizyona çık da biraz havan olsun.

Benim için ha başı kapalı ha açık, ha imam hatip lisesinde okuyan çocuk, ha fen lisesinde oturan çocuk. Benim anlayışımda insanları sınıflandırmak yok. Benim anlayışımda millet bir bardak çaya para bulamazken, kilosu 4 bin 500 TL olan çayı içmek yok. Ben garibanların adayıyım, sen sarayın.

O bana ‘Bay Muharrem’ diyor, ben ona ‘bay bay Recep’ diyeceğim. Bana ‘köprü yapabilir misin?’ diyor, Erdoğan sana söylüyorum; Sen fabrika yapabilir misin?

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DANIŞTAY ÜYESİ ELEŞTİRİSİ

Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor, hakim milletvekili adayı ile birlikte esnaf ziyareti yapıyor, kaymakam milletvekili adayının mikrofonu tutuyor, general beni eleştirdiği toplantıda Erdoğan’ı alkışlıyor. Bu doğru değil, bu devlet böyle yürümez.

Sizlerden bir ricam var, 24 Haziran’a kadar herkes 3 kişiyi ikna etsin. Sonra işimiz bitmiyor, oyumuzu kullanacağız, sandıklar açılırken orada olacağız. İl seçim kurulunun önüne gideceğiz. Ben pazar günü oyumu kullanıp Ankara’ya gideceğim, YSK’nın önüne gideceğim.

“İSTERSEN GEL BİR DE SEVİM TANÜREK CİNAYETİNİ ARAŞTIRALIM”

Her gün bir şeyler söylüyor. Tam 20 sene öncesine gitmişler. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Emekliler için prim ödenir ama hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler o paranın kendisine verilmesini isterler. Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. Dershanede 20 sene önce ceza kesilmiş. E ne olmuş? Sonra ödenmiş. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım.”

NE OLMUŞTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, henüz Başbakan olmadan önce, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken oğlu Ahmet Burak Erdoğan, 11 Mayıs 1998'de Şişli’de yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek ‘e çarpmış, Tanyürek yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirmişti.