Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muharrem İnce İzmir’i, #İzmir Twitter’ı salladı: ‘Ağlamıyorum gözüme 2,5 milyon kişi kaçtı’

Muharrem İnce İzmir'i İzmir Twitter'ı salladı... Sosyal medyanın gündemi İzmir vardı.

android-time 21:06 21 Haziran 2018
Haberler Gündem
Muharrem İnce İzmir’i, #İzmir Twitter’ı salladı: ‘Ağlamıyorum gözüme 2,5 milyon kişi kaçtı’
Muharrem İnce İzmir'i İzmir Twitter'ı salladı... Sosyal medyanın gündemi İzmir vardı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler İzmir yüz binlerce kişinin katıldığı mitinge imza attı. Sosyal medyanın da gündeminde İzmir vardı.

miting için binlerce tweet atıldı ve Twitter’dan en çok konuşulan konu İzmir oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme: android-time 21:1121.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar