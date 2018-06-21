Muharrem İnce İzmir’i, #İzmir Twitter’ı salladı: ‘Ağlamıyorum gözüme 2,5 milyon kişi kaçtı’

Muharrem İnce İzmir'i İzmir Twitter'ı salladı... Sosyal medyanın gündemi İzmir vardı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler İzmir yüz binlerce kişinin katıldığı mitinge imza attı. Sosyal medyanın da gündeminde İzmir vardı.

miting için binlerce tweet atıldı ve Twitter’dan en çok konuşulan konu İzmir oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

yanlış anlaşılmasın haa Photoshop yok gençler #i̇zmir pic.twitter.com/xjg8vJN0nT — marshandis (@marshandis) 21 Haziran 2018

Ulan ağlayarak miting izleyecek seviyeye ne zaman geldim #izmir — Gözde Yüksel (@gzdyuksel) 21 Haziran 2018

Gündoğdu Helikopter çekimi 2.5 Milyon insan kadraja sığmıyor..#izmir pic.twitter.com/Gtq6WRh9MR — MaviRapsodi (@MaviRapsodi) 21 Haziran 2018

izmir’de top keklere değil; adalet, özgürlük ve eşitlik gibi en insani değerlere inanan ve bunun için meydanları doldurup ses yükselten milyonlar var. #izmir — Kirkor Narsistyan (@bunsenbeki) 21 Haziran 2018

Günbatımı falan değil bu..

Denize bayrağın rengi düşmüş sanki.. #izmir pic.twitter.com/s5LBrgSrX0 — Çiğdem (@cigdemizmirli) 21 Haziran 2018

Şunu görüp de etkilenmeyenleri bitirmenin vaktidir #izmir pic.twitter.com/NaAbJiovmY — Eceee (@isitmez_ece) 21 Haziran 2018