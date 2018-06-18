Muharrem İnce: İki tane yalan göstereyim size

CHP cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler sarf etti. İnce Erdoğan için "Nasıl bir yalancı ki bu Erdoğan Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz Bakın göstereyim size videosunu. " deyip iki video ile rakibine yüklendi.

İnce şunları kaydetti;

“43 günde 98’inci mitingim bu. İşte Cumhurbaşkanı seçildiğimde bakanlar kurulunu göreceksiniz. Sadece CHP’den değil her kesimden insanı bakanlar kuruluna alacağım. Bir büyük uzlaşma, bir büyük şemsiye. 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Merkez Bankası özgür olacak. Kavga yok, hemen barışacağız. Yol gösteren bir cumhurbaşkanı…

Alman, İngiliz, Fransız’ı nasıl oluyorsa benim ülkemin gençleri de öyle olacak. İnsan gücümüzü atıl olmaktan çıkaracağız, fabrikalarımızın bacaları tütecek, topraklarımızdan bereket fışkıracak. Bunları yorgun bir adam yapamaz. Türkiye’ye yeni bir kan, yeni bir isim lazım. Size meydanlarda üretim diyorum, geleceği anlatıyorum. 2020’de kullandığınız bu telefonların hiç birini kullanamayacaksınız. Ayda maden çıkarılıyor. 10 sene sonra sokaklarda böyle kağıtlar olacak oradan haberleşeceksiniz. Dünya değişiyor eğer yakalayamazsak fakir kalacağız.

İKİ YALAN GÖSTEREYİM SİZE

Ben meydanlarda hak, hukuk, adalet diyorum biri de çıkmış çay, kek, oralet diyor. Bir general Erdoğan’ın iftar yemeğine gidiyor. Erdoğan orada beni eleştirirken general de alkışlıyor. Ben dedim ki beni eleştirirken general alkışlayamaz onu hemen emekli ederim. Erdoğan orduyu överse alkışlayabilir. Nasıl bir yalancı ki bu Erdoğan Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz bir yalancı bu. Bakın göstereyim size videosunu. Diyor ki ben orduyu övüyordum, onun için alkışladı.” (Görüntüleri izletiyor) Yani orduyu anlatmıyor beni eleştirirken alkışlıyor.

TATAR BÖREĞİ VİDEOSUNU İZLETTİRDİ

Televizyona çıkıp ben Tatar böreği falan demedim diyor. Nereden uyduruyorsun diyor bana.. Bakın izleyin şimdi. Sen nasıl bir yalancısın sen. Kendi söylediğini bir gün sonra inkar ediyor. Ben sana bir şey demiyorum, senin videolarını seyrettiriyorum sadece. Bir şeye dün çok üzüldüm gerçekten. Erdoğan benim için seçim başladı camilerden çıkmıyor diyor. Ben 5 vakit namaz kılıyor değilim ama 15 yaşından beni Cuma Namazı kılarım. Sana mı soracağım camiye giderken.

ANASIZ BABASIZ ÇOCUKLARA İŞ

Hemen seçilir seçilmez, yurtlarda büyüyen çocuklar var ana yok baba yok. Bu çocuklar 18 yaşını doldurduğu zaman sokağa atılıyor. O çocukları 18 yaşını doldurdukları zaman hemen devlet kadrosuna alacağım hemen. Biliyorsunuz Türkiye’de seçimler olduğu zaman makbul insanlar değişiyor, benim iktidarımda 81 milyon makbul insan olacak. Her mahalleye bir kıraathane değil her mahalleye bir kreş açacağız kreş.

Gençler 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de karşılıksız gençlik bursu vereceğiz size. Benim dönemimde bu yardımları artıracağız. Hırsızlık olmayacak devletin çok parası olacak. Dün buraya bir özel uçakla geldim. Parayı sizin paralardan buldum. Peki Erdoğan İstanbul’a dün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan helikopterle geldi. Peki ortada kanun var mı? Var kanun son 10 günde devletin uçağını arabasını kullanamazsın diyor ama kanun falan takmıyor adam.

TANSU ÇİLLER TEPKİSİ

Dün bir baktım Tansu Çiller de oraya gitmiş, Erdoğan sürekli olarak geçmişi kötülüyor ama Tansu Çiller’den medet umuyor. Onun kendisine faydası olsaydı partisini kalkındırırdı. Şimdi ben size özetin özetin özetini söyleyeyim mi? Tarzan zorda…Ama sakın ama sakın şımarıklık yok.

Yeni dönemde benim Erdoğan’dan farkım ne olacak? Benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Turizmde 60 milyar turist 60 milyar dolar turizm hedefimiz olacak. İşsizliği yüzde 5’in altına düşüreceğiz. İhalede rekabet işe alınmada liyakat olacak. Hayalim şu benim ülkemin gençlerinin şans verseler yarıdan fazlası Türkiye’yi terk eder. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmemiz lazım. Bunu başarabiliriz. Euro ile saman alan bir Türkiye, çöp alan bir Türkiye var. Yazık günah…

OSMANLI SANAYİ DEVRİMİNİ KAVRAYAMADI BATTI

Osmanlı sanayi devrimini kavrayamadığı için battı. Amerikalıllar 1969’da aya gittiler. O zaman sizin elinizdeki telefonlar var ya 1969’daki NASA’nın bilgisayarlarından 10 kat daha güçlü. Mesela 10 yıl sonra hastalanmak daha zor olacak. Ben size 30 sene önce görüntülü cep telefonları desem inanır mıydınız? Çoçuklarımızı çağın bilgileri ile donatacağız, hakça bölüşeceğiz. Bütün bunları yapamazsak 100 yıl daha geri gideriz. Bunu hep birlikte başaracağız.

Yepyeni, zengin, mutlu bir ülkede buluşmak üzere…”