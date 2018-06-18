Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta konuşuyor.

İnce şunları kaydetti;

“43 günde 98’inci mitingim bu. İşte Cumhurbaşkanı seçildiğimde bakanlar kurulunu göreceksiniz. Sadece CHP’den değil her kesimden insanı bakanlar kuruluna alacağım. Bir büyük uzlaşma, bir büyük şemsiye. 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Merkez Bankası özgür olacak. Kavga yok, hemen barışacağız. Yol gösteren bir cumhurbaşkanı…

Alman, ingiliz, Fransızı nasıl oluyorsa benim ülkemin gençleri de öyle olacak. İnsan gücümüzü atıl olmaktan çıkaracağız, fabrikalarıımızın bacaları tütecek, topraklarımızdan bereket fışkıracak. Bunları yorgun bir adam yapamaz. Türkiye’ye yeni bir kan, yeni bir isim lazım. Size meydanlarda üretim diyorum, geleceği anlatıyorum. 2020’de kullandığınız bu telefonların hiç birini kullanamayacaksınız. Ayda maden çıkarılıyor. 10 sene sonra sokaklarda böyle kağıtlar olacak oradan haberleşeceksiniz. Dünya değişiyor eğer yakalayamazsak fakir kalacağız.

Ben meydanlarda hak, hukuk, adalet diyorum biri de çıkmış çay, kek, oralet diyor. Bir general Erdoğan’ın iftar yemeğine gidiyor. Erdoğan orada beni eleştirirken general de alkışlıyor. Ben dedim ki general beni alkışlayamaz onu hemen emekli ederim. Erdoğan orduyu överse alkışlayabilir. Nasıl bir yalancı ki bu Erdoğan Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz. Diyor ki ben orduyu övüyordum, o da bunu alkışladı.” (Görüntüleri izletiyor) Orduyu anlatmıyor beni eleştirirken alkışlıyor.

Televizyona çıkıp ben Tatar böreği demedim diyor. Bakın izleyin şimdi. Sen nasıl bir yalancısın sen. Kendi söylediğini bir gün sonra inkar ediyor. Ben sana bir şey demiyorum senin videolarını izlettiriyorum. Bir şeye dün çok üzüldüm gerçekten. Erdoğan seçim başladı camilerden çıkmıyor diyor. Ben 5 vakit namaz kılıyor değilim ama 15 yaşından beni Cuma Namazı kılarım. Sana mı soracağım camiye giderken.

Hemen seçilir seçilmez, yurtlarda büyüyen çocuklar var ana yok baba yok. Bu çocuklar 18 yaşını doldurduğu zaman sokağa atılıyor. O çocukları 18 yaşını doldurdukları zaman hemen devlet kadrosuna alacağım hemen. Biliyorsunuz Türkiye’de seçimler olduğu zaman makbul insanlar değişiyor, benim iktidarımda 81 milyon makbul insan olacak. Her mahalleye bir kıraathane değil her mahalleye bir kreş açacağız kreş.

Gençler 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de karşılıksız gençlik bursu vereceğiz size. Benim dönemimde bu yardımları artıracağız. Hırsızlık olmayacak devletin çok parası olacak. Dün buraya bir özel uçakla geldim. Parayı sizin paralardan buldum. Peki Erdoğan İstanbul’a dün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan helikopterle geldi. Peki ortada kanun var mı? Var kanun son 10 günde devletin uçağını arabasını kullanamazsın diyor ama kanun falan takmıyor adam.

Dün bir baktım Tansu Çiller de oraya gitmiş, Erdoğan sürekli olarak geçmişi kötülüyor ama Tansu Çiller’den medet umuyor. Onun kendisine faydası olsaydı partisini kalkındırırdı. Şimdi ben size özetin özetin özetini söyleyeyim mi? Tarzan zorda…Ama sakın ama sakın şımarıklık yok.

Yeni dönemde benim Erdoğan’dan farkım ne olacak? Benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Turizmde 60 milyar turist 60 milyar dolar turizm hedefimiz olacak. İşsizliği yüzde 5’in altına düşüreceğiz. İhalede rekabet işe alınmada liyakat olacak. Hayalim şu benim ülkemin gençlerinin şans verseler yarıdan fazlası Türkiye’yi terk eder. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmemiz lazım. Bunu başarabiliriz. Euro ile saman alan bir Türkiye, çöp alan bir Türkiye var. Yazık günah…

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