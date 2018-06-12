CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kayseri'de.

İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“İnsanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır’daydım, Erdoğan Muharrem İnce’nin mitingine HDP’liler de gitmiş diyor. Diyarbakır’da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamayacağız, 81 milyon herkesi kucaklayacağız.

Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık bilgi önemli, bir kural var. 2020’den sonra bu kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve marsta maden arayacak… Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak. Dünya bu noktalara giderken Türkiye’yi 16 yıl yönetmiş bir kişi her mahalleye kıraathane açacak.. Kekler bedava.. Peki akşam yemeği ne olacak? Usta diyoruz ya meğer ustaymış ‘kek ustası’

Bir şeyi soracağım, sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacak. Ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten ayrıca sen de yakınlarına bakıyorsun .en fakir fukaraya bakıyorum sana bakamam. Kayseri’den açıklıyorum, sayın Erdoğan, intikam yok. rövanş yok.. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bunu her yerde görüyorum. Türkiye’nin bir hukuk devletine ihtiyacı var.

Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim hiçbir savcı benim rakiplerime söz söyleyemeyecek. Eğer yüksem yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa işini yapamaz. Türkiye’yi saygın bir hukuk devleti yapacağız.

1926 savaştan çıkmışsın. Kayseri’ye bir fabrika kuruluyor. Uçak fabrikası 200 tane uçak yapılıyor. Ama bugün Türkiye’ye uçak aldık ABD’den. Kamu İhale Kanunu’nu nasıl değiştirip yandaşlarına nereden kaynak aktardıysan ordan bulacağım. Erdoğan saraylı ben milletih evladıyım.

Erdoğan örtülü ödenek, hazine onda devletin uçakları onda. Ben sizih bağışlarınızla kampanya yapıyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü de yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin. Helal edin ama sonra açıklayacağız.”

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