İnce’den Başbakan’a: Kendini imha eden roket gibi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kilis'te halka hitap etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Tunceli'de 'Tamam' demesine göndermede bulunan İnce, "Binali de tamam dedi. Zaten o da olmasa bu kampanya çekilmez. 24 Haziran'da başbakanlık gidecek. Adam kendini imha etmek için çalışma yapıyor. Kendini imha eden roket gibi" dedi.

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden İnce, sözlerine Suriyeli sorunuyla başladı.

İnce, “Kilis’te; Kilisli mi çok, Suriyeli mi çok? Böyle bir devlet olur mu? Ben milletimizin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde derhal Şam’a büyükelçi atayacağım. Suriyeli de memleketinde olmak ister. Suriye politikası sırf inat uğruna bu noktaya geldi. Ben meydanlarda fabrika diyorum, gelecek diyorum, gençlere iş-aş diyorum, tencereye et diyorum, tencereler bırak eti kuru fasulyeyi bile unuttu” dedi.

MENDERES DÖNEMİ TARTIŞMASI

Ülkenin yeni bir yüze ihtiyacı olduğunu dile getiren İnce, “Doları 1,30’dan aldı, 4,75’e getirdi. Türkiye’nin yeni bir yüze ihtiyacı var. O da gelip meydanlarda Bay Muharrem diyor, millet de ona ‘bay bay Recep’ diyecek. Sen Menderes asılırken neredeydin diyor, tarih cahili! Ben 1964 doğumluyum. Menderes 1961’de asıldı, ben dünyada yoktum ki. Kendisi ‘tek parti döneminde ilkokula gittim’ diyor, tek parti dönemi 1950’de sona erdi, Erdoğan 1954 doğumlu. Erdoğan, ben senin kadar yetenekli değilim, doğmadan 3 sene önce Menderes’i hatırlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

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“BİR ŞARTLA FOTOĞRAF YOLLARIM”

Cami tartışmasına da değinen İnce, “Bana soruyor, ‘senin daha önceden camide çekilmiş fotoğrafın var mı?’ diyor. Erdoğan! Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, ibadet etmeye gidiyoruz. Arkadaşlara sordum hemen buldular, öğretmenlik yıllarımda da, milletvekiliyken de gazetecilerin çektiği, benim farkında olmadan çekilmiş fotoğraflar var. Ben yıllar önce camide gazetecilerin çektiği fotoğraflardan Erdoğan’a göndereceğim, söz. Ama ben de bir şey istiyorum, Erdoğan sen de üniversite yıllarından bir fotoğraf bana gönder. Ben sana istediğin kadar üniversite arkadaşımla birlikte fotoğraf göndereyim sen de bana üniversite arkadaşlarınla fotoğraf gönder olur mu?” dedi.

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“TÜRKİYE’Yİ DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ”

Erdoğan’a televizyon çağrısını da yineleyen İnce, “At izi iti izinine karıştı. Herkes haddini bilecek. Hakim AKP milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor, Kaymakam milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor. Diyanet İşleri Başkanı kıraathane fetvası veriyor. Yazık yazık! Alet etmeyen dinimizi siyasete. Biz Müslümanlığı Erdoğan’dan sonra mı öğrendik? Erdoğan kim oluyor? Türkiye’yi demokratikleştireceğiz. Meydan meydan geziyorsun hani mahallelerde çocuklar vardır ya evin içinden bağırır. Gel dersin gelmez. Meydanlarda ben ustayım diyor, İnce de çırak diyor. Ya sen madem ustasın niye korkuyorsun? Cesaretin, bilgin mi yok niye gelmiyorsun karşıma?” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’A ŞİİR KİTABI YANITI

Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren İnce, “30 sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. Bak bak ne yazmış diyor. Ben Erdoğan değilim. Sen Necip Fazıl’ın şiirlerini oku da yok erotikmiş, oymuş, buymuş. Sen ne anlarsın cahil adam. Senin önüne prompter koysunlar oradan oku. Ben parayla da satmadım o kitapları. Bu kitapları Yalova’da koydum bir de sandık koydum yanına. Alabilirsiniz ama sandığa para atın dedim. O paralarla da okula laboratuvar yaptırdım. Eğer eski defter açmaya çok meraklıysan, ben hazırım. Yüzüklerin efendisinin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. Ne demek istediğimi sen anlarsın” dedi.

“KENDİNİ İMHA EDEN ROKET GİBİ”

Başbakan Binali Yıldırım’ın Tunceli’deki mitinginde ‘Tamam’ dediğini hatırlatan İnce, “Binali de tamam dedi. Zaten o da olmasa bu kampanya çekilmez. 24 Haziran’da başbakanlık gidecek. Adam kendini imha etmek için çalışma yapıyor. Kendini imha eden roket gibi” ifadelerini kullandı.