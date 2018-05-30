Muharrem İnce Kırşehir’de açıkladı: Erdoğan ile Feto ABD’de görüşmüş

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kırşehir mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fethullah Gülen'in 2000 yılında ABD'de görüştüklerini, Erdoğan'a en yakın olan isimlerden Nasuhi Güngör'ün kitabında yer alan detaylarla açıkladı.

Daha önce AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen’le görüştü” diyen ve Erdoğan cephesi tarafından yalanlanan Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde tarihi bir detayı açıkladı.

İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen’in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü açıkladı.

Muharrem İnce Kırşehir’da Neşet Ertaş’ın ünlü türküsüne gönderme yaparak konuşmasına başladı. “Ne diyordu büyük usta ‘Gönül dağı. Ben de diyorum ki Gönül dağının yanına ‘Gönül bağı’ kurmaya geldim” diyerek sözlerine şöyle devam etti;

“Ben gülmek için yandaş medyayı seyrediyorum. ‘Muharrem İnce 4 yıllık fakülteyi 8 dönemde bitirmiş’ diyor. İleri derecede geri zekalı böyle olur işte. 4 yıllık fakülte 8 dönemde bitirilir zaten.

Dün Erdoğan vatandaşa ‘Ustalık diploması verin’ diyor. Bir, diploma vatandaştan istenmez üniversiteden istenir, önce üniversiteye git. İkinci, eğer büyük ustalık dönemini ona verirseniz dolar 10 lira haberiniz olsun. Ustalık, çıraklık dönemi oldu. Şimdi emeklilik dönemi. Onu emeklilik dönemine gönderin.

Şimdi ne diyor, Muharrem İnce dedi ki sen partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen ile görüştün mü? Pensilvanya ile yani kimi kastettiğimiz belli. “Görüşen namerttir” dedi. “İspat etmezsen namertsin” dedi demi bana? Güzel, güzel buraya kadar güzel. Ben de dedim ki ona “Senin kimin ile gittiğini biliyorum. Ve o kişi beni aradı. Beraber gittik dedi. Adını açıklamıyorum, ona zarar verme gücü var elinde. 24 Haziran’dan sonra ayrıntıyı açıklayacağım” dedim.

ELİNDEKİ KİTABI GÖSTERDİ

Yetmez! Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan’ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan’ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89’uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma!

“Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”

Yani 2000 yılının Mayıs ayında Erdoğan’ın Fethullah Gülen ile görüştüğünü yakın dostu TRT Haber Dairesi Başkanı yaptığı kişi bu kitabı yazmış. Şimdi bana 100 bin liralık dava açmış. Yani gözü doymaz, hep sürekli para istiyor. En sonunda diyeceğim ki Darphane’yi sana bağlayalım da sıcak sıcak ye bari, taze çıksın. Muharrem İnce ‘ye 100 bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzib ettin mi sen? Bu kitap ortada. Gazetecinin biri Erdoğan’a “kitap okuyor musunuz” dedi. “Hayır dedi kitap özeti okuyorum” dedi. Herhalde arkadaşları bu kısmı çıkarmış, özetini öyle vermişler ona. Buna ne diyeceksin? Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor ona sesini çıkarmıyorusun da bana neden dava açıyorsun?”

VİDEOLARI İZLETTİ

İnce daha sonra Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca yaptığı ‘çelişkili’ açıklamalarının bulunduğu videoları izletti.