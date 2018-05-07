Muharrem İnce: Gençlere 1000 TL burs vereceğim

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlere yılda iki kez 500'er yüz liradan toplam 1000 TL burs vereceklerini söyledi. İnce, "Gençlere ilk müjdemi veriyorum 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL vereceğiz. 19 Mayıs’ta Gençlik Bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bursu. Sarayı altı ay kapatacağım. Oradaki tasarrufla bu bursu vereceğim. " diye konuştu.

İnce özetle şunları söyledi;

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“Ne medyadan ne iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Bu kampanyada da bir savaş gibi değil ama zafer kazanmak için bunu milletimiz ile birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına güvenim var ne de medya patronlarına.

Uzun yıllar sonra kuantum diyen endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için gelecek önerilerimi anlatacağım. Batıda seçimler şöyle olur. Adaylar TV programlarına çıkıp tartışıyorlar ben hazırım. Madem ki diyorsunuz muassır medeniyetleri geçeceğiz, gelin birlikte ekranların önünde tartışalım.

Gençlere ilk müjdemi veriyorum 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL vereceğiz. 19 Mayıs’ta Gençlik Bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bursu. Sarayı altı ay kapatacağım. Oradaki tasarrufla bu bursu vereceğim. Altı ay sonra da Saray’ı üniversite sınavında ilk 5 bine girmmiş üniversite öğrencilerine vereceğim. Daha sonra orayı bir bilim merkezi yapacağım ve o çocuklar orada okuyacak. Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarını ortadan kaldıracağım. “