Muharrem İnce Meral Akşener ile görüştü

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve rakibi Meral Akşener’i ziyaret etti. Nezaket görüşmesi yarım saat sürdü. Akşener misafirini arabasına kadar yolcu etti. İnce Akşener’e ‘’2. tura kalırsanız bütün Türkiye’yi sizin için dolaşırım’’ dedi.

İnce randevusu saat 15.00'de olmasına karşın partiye saat 14.56'da geldi.

İnce'ye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti. Akşener İnce'yi makam katında Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ile Genel Sekreter Aytun Çıray ile birlikte karşıladı.

İnce ve CHP heyetine önce çay ikramı yapıldı. İnce ‘'Sohbet güzel koyu şimdi bir de kahve içeriz” dedi. Lütfü Türkkan ise CHP Genel Merkezi'nde yaşanan asansör krizini hatırlatıp,” Bizim asansörde sıkıntı olmaz Cumhurbaşkanı adayımız için gerekirse bizler ineriz” diye espri yaptı.

İLGİLİ HABER Son dakika: Erdoğan'dan, İnce'nin randevu talebine yanıt

TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIRIM

Görüşmede Muharrem İnce'nin Akşener'e “Sayın Başkan, bu seçim ikinci tura kalır. İkinci tura siz kalırsanız kayıtsız ve şartsız sizin Erdoğan'a karşı seçilmeniz için tüm Türkiye'yi dolaşacağım” dediği öğrenildi.

Akşener de seçimin ikinci tura kalacağını öngördüğünü belirterek,”Ben daha partiyi kurmadan bu konudaki görüşlerimi beyan etmiştim. Aynı yerdeyim. Siz de 2. tura kalırsanız ben de aynı şekilde sizi destekleyeceğim” dedi.