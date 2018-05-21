Muharrem İnce mitinglere çıkacak

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sesi, yoğun miting temposu yüzünden kısılmış ve bugünkü Zonguldak/Bartın mitinglerini iptal edebileceği açıklanmıştı. Ancak İnce cephesinden gelen son açıklamada bugünkü mitinglerin planlandığı gibi gerçekleştirileceği duyuruldu. Muharrem İnce de bu duyurunun ardından "Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın." diye tweet attı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece attığı tweette “Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz.” demiş, sabah saatlerinde İnce’nin İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada da “Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Muharrem İnce’nin, bugün (21.05.2018 Pazartesi) için duyurulan Bartın ve Zonguldak miting programları iptal edilmiştir” denilmişti.

Ancak saat 11:30’da yapılan ikinci bir açıklamada mitinglerin planlandığı gibi gerçekleştirileceği duyuruldu.

“SESİM KÖTÜ ÇIKARSA KUSURA BAKMAYIN”

Muharrem İnce de bu duyurunun ardından “Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30'da Bartın'da, 17.00'de Zonguldak'ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın.” diye tweet attı.

CHP Zonguldak İl Başkanvekili Hakkı Güney yaptığı açıklamada, “Bir rahatsızlığından dolayı böyle bir olay yaşandı. Yaptığımız görüşmelerde geleceğini bildirdi. Örgütler, ona göre hazırlığını yaptı. Biz İnce’yi bekliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada bir talep var, kendisine karşı. Bunu ona bildirdik. O da ‘Tamam, geliyorum’ dedi” diye konuştu.

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan ise “Biz 1 haftadır Muharrem İnce’nin mitingi için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kendisinde biraz ses kısıklığı olmuş, böyle bir olay yaşadık. ‘Geliyor, gelmiyor’ gibi sıkıntılar oldu; ama çok şükür düzelmiş. Biraz önce Engin Altay aradı. Kendisinin düzeldiğini, kara yoluyla Bartın’a geleceğini söyledi. Biz de çok heyecanlıyız. Büyük bir hevesle kendisini bekliyoruz” dedi.