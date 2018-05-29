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Muharrem İnce: Oraya 24 Haziran’dan sonra benim resmimi de asın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon mitingi sonrasında Artvin'in Borçka ilçesindeki programına karayolu ile geçerken ana ocağı Rize’nin Çayeli ilçesinde uğradı. İnce, burada yaptığı konuşmada Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yanına kendi resminin de asılmasını istedi.

android-time 16:52 29 Mayıs 2018
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Muharrem İnce: Oraya 24 Haziran’dan sonra benim resmimi de asın
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon mitingi sonrasında Artvin'in Borçka ilçesindeki programına karayolu ile geçerken ana ocağı Rize’nin Çayeli ilçesinde uğradı. İnce, burada yaptığı konuşmada Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yanına kendi resminin de asılmasını istedi.

Artvin'in Borçka ilçesindeki programına katılmak için karayoluyla Artvin'e giden Muharrem İnce, Rize'nin Çayeli ilçesine uğradı.

İnce, yol kenarındaki vatandaşlarla selamlaştı, ilçe esnafını selamladı. İnce burada yaptığı açıklamada, ilçedeki parkta fotoğrafları bulunan Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına 24 Haziran'dan sonra kendi fotoğrafının da konulmasını istedi.

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Foto İHA

Muharrem İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘'Borçka'ya gidiyoruz. Dedemin insanlarına selam vermeden geçmeyelim dedik. Orada bir parka Mesut Yılmaz'ın ve Tayyip Erdoğan'ın resmi var değil mi? Oraya benim resmimi de asın. 24 Haziran'dan sonra benim resmimi de asın.''

İnce'nin konvoyu konuşmanın ardından Artvin'in Şavşat ilçesine doğru yola çıktı.

İHA

Son güncelleme: android-time 17:1629.05.2018
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