Muharrem İnce: Sandığa gidinde bunları paketleyeceksiniz

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sürdürdüğü yurt gezilerinin Osmaniye durağında halka seslendi. Oldukça sıcak bir havada Osmaniye’ye gelen Muharrem İnce’yi, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de kalabalık ve coşkulu bir topluluk karşıladı.

Osmaniye'ye gelmeden önce yolda bir buğday tarlasına giren Muharrem İnce, buğday hasadı yapılmış bir tarlada traktör sürerek saman balyaladı. Traktörün direksiyonuna geçen Muharrem İnce, ustalıkla kullandığı traktörle saman balyaladı. İnce, “Biraz saman tozu yuttuk ama olsun. Köylü çocuğuyuz bu işler elimizden gelir. İnşallah Türkiye'yi saman ithal etmekten de kurtaracağız”dedi. İnce, daha sonra Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin en önemli sorununun eğitim olduğunu vurgulayan İnce, eğitimde “Ben cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım” mantığının kabul edilemez olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Benim yönetiminde gece yatıp sabah TEOG sistemi değişmeyecek, Ünivesite sınav sistemi sınavdan önce defalarca değişmeyecek. Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Partililerle MHP’lilerle İYİ Partililerle HDP’liler ve Saadet Partililerle uzlaşacağız. Kimseye dayatma yapmayacağız. Eğitimde bir uzlaşma, bir model olacak. Gel bakalım kardeşim, biz çocuğumuza ne öğretmek istiyoruz. Matematikse matematik, ne öğretmek istiyoruz yabancı dil. Aklın yolu birdir. Adı ne bunun, Milli Eğitim Bakanlığı. İki bakanlıkta ‘milli’ var. Uzlaşarak yapacağız, dayatarak değil. Sen din eğitimimi istiyorsun, sana din eğitimi vereceğiz. Sen zorunlu din eğitimi istemiyor musun? Tartışacağız, bulacağız bir yolunu. Modern dünya ne yapıyorsa onu yapacağız.”

Çıtçıtlı yargıyı ortadan kaldıracağız

Muharrem İnce, cumhurbaşkanının önünde düğme ilikleyen yargıdan ülkeye hayır gelmeyeceğini, bu sistemi mutlaka değiştireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı olması halinde yüksek yargı mensuplarının kendisi salona girdiğinde ayağa kalkmayacağını vurgulayan İnce, “Yargıç kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Cumhurbaşkanı olsan dahi ayağa kalkmaz. Bana soruyorlar, ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayacak mısın? Hayır, benim öyle bir görevim yok ama benim adil, bağımsız, tarafsız bir yargı oluşturma görevim var. Bu yargı düzenini kuracağız. Bu yargı düzeni gerekirse Erdoğan’ı yargılar, gerekirse beni yargılar, herkesi yargılayabilecek. Bu yargı düzenini mutlaka kuracağız.Yargıyı çıtçıtlı yargı olmaktan kurtaracağız” diye konuştu. İnce şöyle devam etti: ” 21 Haziran’da cumhurbaşkanı seçileyim dünyaya vereceğim mesaj şudur: Bir, hukuk devleti olacağız, bağımsız bir yargımız olacak, mahkemeler adalet dağıtacak. İki, kamuda yükselme liyakate göre yapılacak. Adamın mezhebine bakmayacağız, adamın ırkına, kökenine bakmayacağız, yeteneğine, bilgisine bakacağız. Bağımsız kurumlar bağımsız olacaksa bağımsız olacak, özerk olacaksa özerk olacak. Çünkü yatırımcı güvenli bir liman arar.”

19 MAYIS VE 29 EKİM'DE GENÇLİK BURSU

Üniversiteyi bitiren ancak iş bulmayan öğrencilere iki süreyle daha öğrenci kredisi ödemeye devam edeceklerini dile getiren İnce, “19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlik bursu vereceğiz. Yurt sorununu ortadan kaldıracağız, tarikat yurtlarına muhtaç olmayacaksınız. Her yıl 10 bin gencimizi eğitim için yurt dışına göndereceğiz. Türkiye’nin kurtuluşu iyi eğitimli gençlerdedir. Bunu başaracağız. Öğretmenlere mülakatı kaldıracağız.”dedi.

BUNLARI PAKETLEYECEK MİSİNİZ?

Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:

“Çiftçiler; size sözümdür Allah'ın ve milletin izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3 lira olacak. Bizim dönemimizde oyun başlayın kural değişmeyecek. Çocuklar üniversite sınavına girecek sınava 9 ay kala bir değişik yaptılar, 8 ay kala, 7 ay kala, 4 ay kala, 2 ay kala değişiklikler yaptılar. Bu ne demek biliyor musunuz? 24 Haziran'da çocuklar sınava girecekti. Sınava gireceğiniz yerde kabine gireceksiniz, Gençler; size bu değişiklikleri yapmaları laubali olduklarını gösteriyor. Şimdi sıza sizde o sandığa girince bunları paketleyeceksiniz. Sizinle dalga geçenlere, ciddiye almayanlara 24 Haziran'da haddini bildirecek misiniz?

GENELKURMAY BAŞKANI MARABAM DEĞİL

Benim Cumhurbaşkanlığımda, yani kul hakkı yemeyen güçlü bir liderlikle bir iş adamı bir işe koyulduğu zaman 3 ay sonra kurallar değişmeyecek, Genelkurmay başkanına ‘Benim genelkurmay başkanım, bakanlara benim bakanım, valilere benim valim demeyeceğim. Onlara Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi olduğu için sayın Vali diye hitap edeceğim. Benim Genelkurmay Başkanım olmaz, Türkiye Cumhuriyetinin Genelkurmay Başkanım olur, Ben Cumhurbaşkanıysam Genelkurmay başkanı benim marabam olamaz, ama beni de yönetemez, bir saygı çerçevesinde işler yürür”

DOĞAN GRUBU’NUN SATIŞI

“Bir medya grubu el değiştirdi. Ziraat Bankası 1 milyar dolar kredi verdi. Ziraat Bankası'nın medya ile ne işi var.

Polisiye tedbirlerle ekonomi yürümez. Ceza kesmekle ekonomi olmaz. Talimatla ekonomi olmaz. Yabancı gelmiyor zaten kaçtı gitti hepsi. MB Başkanını parti merkezine çağırırsan sana yatırımcı gelmez. Üniversiteleri bölün dediklerinde üniversiteleri bölüyorlarsa, Başakşehir maçına gidin dediklerinde maça gidiliyorsa böyle memleket yönetilmez.”

“3 B'ye geçeceğiz. Bir toplumu barıştıracağız. Eğitim dip yaptı, çocuklarımız perişan. 20 senede 10 bakan 5 sınav sistemi değişti. Uzlaşacağız, barışacağız. İki büyüyeceğiz. Camiye gittiğinizde imamın cübbesinde düğme var mı? Hakimin cübbesinde düğme var mı yok ama son zamanlarda çıt çıt yaptılar. O çıt çıtları sökeceğiz. ve dış yatırımcıları çekeceğiz. Denetlenebilir bir düzen kuracağız. Korkmayacağız çünkü yolsuzluk yapmayacağız. Türkiye'nin potansiyeli atıl kenarda bekliyor. Ne balıkçılığımız gelişmiş ne başkası. Türkiye'nin sanayisinin yüzde 21'i atıl, bereketli toprakları atıl… İşte biz bunu benim cumhurbaşkanlığım döneminde ateşleyeceğiz.”

100 BİN ÇİFTÇİYE 45 BİN LİRA VERİLİRDİ

İnce, “ Bir medya grubu el değiştirdi. Bir miyar dolar Ziraat Bankası kredi verdi. Ziraat bankasının medya ile ne işi var, çiftçiye vermesi lazım. Eğer bu parayı çiftçiye verse, her çiftçiye 45 bin liradan 100 bin çiftçiye destek verirdi. Suriyelilere 4 yılda 40 milyar lira harcandı. Bu para ile Türkiye'ye 2 milyon konut yaptırılırdı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içi ve dışında yaşayan herkesin katılacağı BM gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni anayasa yapılması konusunda destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra zaten burada kalmazlar davulla zurnayla giderler, bunu gerçekleştireceğiz.”diye konuştu.

“Sen diyor hiç köprü yaptın mı diyor. Peki sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Demirel kaç paraya yaptı köprüyü sen kaç paraya yaptın? yaptığın hiç bir şeyde meymenet yok. Ama merak etmeyin mesela şeker fabrikaları. Sizi tedirgin edecek bir şey yapmayız. Paranı geri de öderiz, fabrika yapmak için teşvik de veririz. Ama milletin parasını kimseye peşkeş çektirmeyiz. “