Muharrem İnce rapor iddiasını yalanladı: Hocam ben böyle bir rapor hazırlatmadım

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yerel bir gazetede çıkan ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin hazırlattığı iddia edilen yerel seçim raporu, Muharrem İnce’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükereşen’e attığı mesaj ile yalanlandı. İnce, Büyükerşen'e attığı mesajda "Hocam ben böyle bir rapor hazırlatmadım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde “Eskişehir Kaybedilecek” başlığı ile çıkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bu yönde hazırlattığı iddia edilen raporu kaynak gösteren 2 Eylül isimli yerel gazeteye Muharrem İnce'den yalanlama geldi.

BÜYÜKERŞEN GELEN MESAJI GÖSTERDİ

Başkan Büyükerşen yaptığı açıklama ile “Tek amacı şahsımı ve Büyükşehir Belediyemizi itibarsızlaştırmak olan 2 Eylül Gazetesi'nin kasıtlı ve yalan haberini Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce, şahsıma gönderdiği mesaj ile yalanladı. Kendilerini gazeteci sanan ancak oturdukları yerden haber yapma ve şahsımı siyaseten yıpratma kastında olan kişilerin Büyükerşen fobisine bağlı olarak kamuoyunda yaymaya çalıştıkları bir yalan haber daha böylelikle gün yüzüne çıktı. Bütün mesailerini yaptıkları yalan haberler ve yazdıkları köşe yazıları ile şahsıma karşı harcayarak aldıkları parayı hak etmeye çalışanların bu oyunu da bozulmuş oldu. Öyle anlaşılıyor ki kendilerini basın mensubu zanneden bu kimselerin arkasındakiler uydurdukları raporu sahip çıkacağı umuduyla Sayın Muharrem İnce'ye de yollamışlar. Böylece haberlerine kaynak yaratacaklarını düşünmüşler. Bir mermercinin sahibi olduğu bu gayretkeş parti organı gazete ve haberi kamuoyu ile paylaşmaya çalışan gazeteci ile yargı önünde hesaplaşacağız. Avukatlarıma gerekli talimatı verdim” dedi.

“YALAN HABERLERE HALKIMIZIN İTİBAR ETMEYECEĞİNİ BİLİYORUM”

Başkan Büyükerşen şöyle devam etti: “1999 yılında göreve geldiğimizden beri Eskişehir için çalışıyor, Eskişehir için üretiyoruz. Şehrimiz Türkiye'nin yaşanabilir kentler sıralamasında ilk sıralarda geliyorsa bu belediyelerimizin başarısıdır. Ucuz siyaset numaraları ile Eskişehir'de kaybedeceğimizi düşünenler unutmasınlar ki yaptığımız hizmetlerin karşılığını sandıkta kıymetli Eskişehir halkı köylüsüyle, kentlisiyle birlikte verecektir. Bu gibi yalan haberlere halkımızın itibar etmeyeceğini biliyorum” şeklinde konuştu.