“Satılan fabrikaları geri alacağım”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 99. Yılında, Samsun’da ‘Gelecek bildirgesi’ adını verdiği seçim manifestosunu açıkladıktan sonra halka seslendi. İnce, gençlere ’24 Haziran’da paketleyin bunları’ diye seslendi. Şeker fabrikalarını geri alacaklarını, ihaleye giren firmalara da yapacakları yeni yatırımlarda kullanmak şartıyla paralarını iade edeceğini açıkladı.

İnce'ye gençler tarafından “Cumhurbaşkanı seçildiği gün makam aracı olarak binmesi için” bisiklet hediye edildi. İnce konuşmasını yaptığı platformda bisiklete bindi ve ‘'Bisiklet, Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedilecek'' dedi.

Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk yurtdışı gezisini de açıklayan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail politikalarıyla ilgili eleştirerek, “Yaptığın anlaşmaları feshetsene. Yaptığı tek şey miting. 2013’te Gazze’ye gideceğim dedi. 5 senede gidemedi; Gazze yerine Gebze’ye gitti. Devlette devamlılık esastır, ben seçildiğimde ilk işim Gazze’ye gitmek olacak” diye konuştu. İnce, Samsun mitinginde şu mesajları verdi:

ATATÜRK OLMASA ESİRDİK: “Bu topraklar isyanın, kurtuluşun, direnişin başlangıç topraklarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanındaki askerlerle Samsun’a geldi, Havza’ya geçti. Telgraflarla, özel ulaklarla 96 miting düzenlediler. O mitingler Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır. Eğer Atatürk 1919’da Samsun’a gelmeseydi, 96 mitingi yapıp milleti Kurtuluş Savaşı’na ikna etmeseydi bugün esirdik. Bugünkü miting de o 96 miting kadar önemlidir.

PAKETLEYİN BUNLARI: Gençler, önümüzde bir tarihi sorumluluk var. 24 Haziran’da normalde sınava girecektiniz, sınavın adı ve soru şekli değişti. Bunlar sizin için hayati derecede önemli olan o sınavın yerini de değiştirdiler, şimdi yetki sizde. Paketleyin bunları 24 Haziran’da…

EYYY DEYİP İHALE VERİYOR: Ey Merkel diyor, ihale veriyor. Ey Amerika diyor, gidiyor Boeing alıyor. Ey Putin diyor S-400 alıyor. Ey Hollanda diyor, Petrol Ofisi’ni satıyor. Biz barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Benim cumhurbaşkanlığında hiç fabrika açılmasa, yatırım yapılmasa, sadece mevcut geliri adil paylaşsak maaşlarınız iki katına çıkar.

ABD İLE KATİP DÜZEYİNDEYİZ: Yunanistan’la savaştık, galip biziz. Savaş sonrası Atatürk Yunanistan’la barışıyor, Balkan Paktı kuruyor. Amerikalı büyükelçi, Atatürk’e soruyor: ‘Savaşı kazandın, neden tazminat istemiyorsun? Para iste' diyor. Atatürk diyor ki, ‘Ekonomiyi geliştirerek alacağımız para tazminatla alacağımızdan çok olur' O büyükelçi ‘Hayatımda böyle zeki, dahi adam görmedim' diyor. Türkiye’de şu anda Amerikan büyükelçisi yok, katip düzeyinde hareket ediyoruz. Suriye’de büyükelçi yok. Beyefendi Esad’la küs. Böyle devlet yönetimi olur mu ?

FABRİKALARI GERİ ALACAĞIZ: O şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum, benim cumhurbaşkanlığımda fabrikaları geri alacağız. Oraya para bağlayanları da mağdur etmeyeceğiz. Paraları yatırıma yönelmeleri şartı ile iade edeceğiz.

MİLLETİN PARASI: Benim hemşehrimle aramada fark var. Onda devletin uçağı, helikopteri var, örtülü ödenek var. Benim de milletim var. Üniversite öğrencisi mesaj atmış, Muharrem abi diyor 5 lira yatırdım kampanyana. O devletin parasıyla ben de milletin gönlünden kopan parayla kampanya yapacağım.

EĞİTİMİ 1 YIL TARTIŞACAĞIZ: Eğitim sistemini değiştireceğiz, 81 milyon uzlaşana kadar 1 yıl boyunca tartışacağız. Çocuklarımızın geleceği için önce uzlaşacağız. İstediğim programı uygularım, kindar nesil yetiştiririm. Böyle olmaz, çocuklara yazık. Benim görüşüm egemen olsun diye çocuklara kıyan devlet adamı olmaz.

ERLERİN GÜNAHI OLMAZ: Uzman çavuşlara, askeri öğrencilere sesleniyorum. Darbe girişiminde tepedekilere değil, erlere sesleniyorum. Erin günahı olmaz. Moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Adalet gelince hiçbir sorun kalmaz.

YETKİYİ İADE EDECEĞİM: 2018’in ilk dört ayında örtülü ödenek 747 milyon lira. Bu para harcanmış, kimseye hesap verilmemiş. Böyle bir şey olabilir mi! Bu bizim, sizin paranız. Şu anda bir yetkisi var cumhurbaşkanının. Yetki şu: Bütçeyi tek başına yapabiliyor. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bu yetkiyi kullanmayacağım, Meclis’e iade edeceğim bütçe yapma yetkisini.