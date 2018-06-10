İnce’den Erdoğan’a ‘Bay Muharrem’ göndermesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sık sık 'Bay Muharrem' diye hitap etmesine esprili bir şekilde cevap veren İnce, "Erdoğan, 'Bay Muharrem... Bay Muharrem' deyip duruyor. Bana bu kadar 'Bay Muharrem' deme, millet sana 'bay bay' diyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’daki beşinci mitingini Silivri’de yaptı. Yoğun bir kalabalığa hitap eden İnce, “Türkiye’de güven duyulan adalet olacak, uzay madenciliği, kuantum diyoruz, endüstri 4.0 diyoruz, fabrika diyoruz, gençlere iş diyoruz, emekliye asgari ücret tutarında bayramlarda maaş diyoruz. Öğretmene, polise 3600 ek göstergeyi vereceğiz diyoruz. Asgari 2 bin 200 TL olacak diyoruz, özgür gençler yetiştireceğiz diyoruz. Üniversiteli gençlerimize 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 lira karşılıksız burs vereceğiz. Ben bunları saydıkça Erdoğan, ‘Bay Muharrem’ deyip duruyor. Bana bu kadar Bay Muharrem deme, millet sana ‘bay bay’ diyecek” dedi.

“ÇIK KARŞIMA TARTIŞALIM”

Erdoğan’ın son projesine de göndermede bulunan İnce, “Her mahalleye bir kıraathane açacakmış, çaylar, kekler beleşmiş. Yani diyor ki ben size iş bulamam, ancak bir kekle bir çay veririm. Gündüz çay içtin kek yedin, akşam evde ne yiyeceksin? Ben seninle ekonomiyi, dış politikayı, tarımı tartışmak istiyorum. Benim olmadığım meydanlarda bana laf söylüyorsun. Beğendiğin bir TV kanalında çık karşıma tartışalım” ifadelerini kullandı.

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“BU NASIL OLUYOR? DİYORLAR”

Ülkenin yeni bir umuda ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnce, “Bana ‘Muharrem İnce’nin mitinglerinde nasıl oluyor da her partiden insan var, Kürt var Türk var, Alevi var, Sünni var’ diyorlar. ‘Bu nasıl oluyor?’ diyorlar. Bir Afrika atasözü diyor ki: Eğer zebra, tilki, tavşan, aslan, kaplan, geyik hepsi aynı tarafa doğru kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır. Türkiye’nin yeni bir umuda ihtiyacı var, yeni bir yüze, yeni bir iddiaya, yeni bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. İktidara geldiğinde fakir fukarayı temsil ediyordu. Artık değil, artık milletin evladı halk çocuğu benim, o saraylı. 1150 odalı odada, kilosu 4500 TL olan beyaz çaydan içiyor. Erdoğan beyaz Türk, ben Türkiye’nin zencisiyim. Ben size demokrasi, huzur, refah, özgürlük vaat ediyorum” dedi.

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“MUTFAKTA ENFLASYON YÜZDE 30”

Ülkenin ekonomik durumuna da değinen İnce, “Türkiye’nin cari açığı 55 milyar dolar oldu. 250 milyar dolar ithalat yapıyor. Resmi enflasyon 12,64; mutfaktaki enflasyon yüzde 30. Türkiye çöküyor. Dünyada ekonomik kriz yaşayan ülkelerde eski liderlerin hiçbirisi ülkelerini düzlüğe çıkaramamıştır. Eğer bir ülke ekonomik olarak daralmışsa o ülkenin çıkışı hep yeni bir isimle olmuştur. Ne yapacağız? 1-Erdoğan 16 senede 180 defa kamu ihale kanununu değiştirdi, neden? Yandaşlarına kaynak aktarmak için. Benim dönemimde bu olmayacak. 2 milyar dolar saraya harcadın o yetmedi. İstanbul’da 5 tane de saray kullanıyorsun. O da yetmedi Marmaris’te 300 odalı saray yaptırıyorsun. Yazık, günah. Bu fakir fukaranın parasıyla kendine saray yaptırıyorsun. Silivri’de sözüm olsun tüm Türkiye’ye, o yazlık sarayı engelli kardeşlerime tahsis edeceğim” şeklinde konuştu.

“KİMLE KAVGA ETSE O YÜKSELİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren İnce, “Erdoğan kiminle kavga etse o yükseliyor. Faizle kavga etti, faiz yükseldi. Dolarla kavga etti, dolar yükseldi. İnce ile kavga etti, İnce yükseldi. Şimdi İnce yükseldi. Allah’ın izni, milletimizin isteğiyle İnce, cumhurbaşkanlığı koltuğuna; dolar, faiz, euro aşağı doğru inecek. Bunu başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Erdoğan, bu ülkenin çocuklarına hayal kurmayı bile unutturdu. Ben çocuklara güzel hayaller kurduracağım. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına mahkum bırakmayacağım” dedi.