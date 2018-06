İnce Yalova’da Erdoğan’a seslendi: Tarzan zorda

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Muharrem İnce 16 yıldır milletvekilisin Yalova'ya ne kazandırdın?' sorusuna cevap veren İnce, "Ben Yalova'ya seni yenecek bir Cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip yalan, yanlış bilgiler veriyor. Bakın ben size doğrusunu anlatayım. Bu işin özeti şu; Tarzan zorda. Her yere gidip çamur atıyor" dedi. İnce, sarayla ilgili yeni planını da Yalova'da açıkladı.

Bayrama Yalova’da giren CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada düzenlenen mitingde halka seslendi. Yoğun ilgiye teşekkür eden İnce, “Bu kadar da kalabalık olunmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul’dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de tam onun iki katı olmaz ki. Bu kadar da yapmayın” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermede bulundu.

“SİZE SÖZÜM VAR”

Yalovalılara sözü olduğunu hatırlatan İnce, “2002’de ilk milletvekili olduğumda beni buradan uğurlamıştınız ve ‘Kocaeli’ye kadar yürüyerek gideceğim’ demiştim. O günlerde size bir söz vermiştim, ‘bu burada kalmaz, bu zirvede biter’ demiştim. İşte siyaset uzun, ince bir yolculuk. Bugün uzun tarafı bitti, ince tarafındayız şimdi. Dün burada arkadaşlar söylediler, akşam da izlettiler, şaşkınım. Arkadaş diyor ki ‘yat limanını ben yaptım.’ Sen daha belediye başkanı değildin oranın temeli atıldığında. Sonra bir şey daha söyledi, ona da çok üzüldüm. Gökçe barajını arkadaş yapmış. Gökçe barajı 89’da açıldı, sen daha yoktun. Yalova Üniversitesi’ni ben kurdum diyor, doğru ama 2003’te Yalova Üniversitesi kanun teklifini verdim sen AK Partili milletvekillerine reddettirdin. 5 yıl sonra kurdun. Yani beni dinleseydin Yalova Üniversitesi 2003’te kurulmuş olacaktı. ‘Ne yaptı diyor Muharrem İnce?’ İnce’nin gücü yoktu ki, muhalefet milletvekiliydi. Ama 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda Yalova’ya TIP fakültesini nasıl kurduğumu herkes görecek. Taşköprü’deki askeri havaalanını nası sivil ulaşıma açacağımı herkes görecek. Merak etmeyin 2002’deki sözümü tutacağım. Size borcum var. Siz Cumhuriyet tarihinde 2 vekil çıkaran bir ilde 5 dönem arka arkaya beni vekil olarak seçtiniz. Ben bu özellikte seçilen tek kişiyim, size borcum var. Size bu borcumu ödeyeceğim” dedi.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yalova’daki sözlerine değinen İnce, “‘Muharrem İnce 16 yıldır milletvekilisin, Yalova’ya ne kazandırdın?’ diyor. Ben Yalova’ya Cumhurbaşkanı adayı kazandırdım, daha ne kazandırdım. Yalova’ya seni yenecek bir Cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip yalan, yanlış bilgiler veriyor. Bakın ben size doğrusunu anlatayım. Bu işin özeti şu; ‘Tarzan zorda.’ Her yere gidip çamur atıyor” ifadelerini kullandı.

“SEN DAHA YAVERİNİ SEÇEMEMİŞSİN”

Diyarbakır mitingine de değinen İnce, “Ben seçim öncesi tüm adayları ziyaret ettim. Erdoğan çıkıp sadece Demirtaş’ı ziyaret ettiğimi söyledi. Erdoğan 2 dakika akıllı ol, bir kere her kuşun eti yenmez! Bunu bil! Sen bana sordun mu, ziyaret ettin mi diye? Ettim kardeşim, senden izin mi alacağım. Ben bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. Senin derdin terörü bitirmek değil, oy almak peşindesin. Hendekler kazılırken, asfaltların altına yerleştirilirken seyrettin. 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklar böyle yalancı görmedi. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz! ‘Diyarbakır’da alanda HDP’liler vardı’ diyor. Nereden anladın, kokudan mı? MİT’e sormuş alanda HDP’liler varmış. Şundan emin olun Diyarbakır’da alanda AK Partili kardeşlerim de vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın adını değiştireceğiz. Ne diyeceğiz; Muharrem’i İzleme Teşkilatı. Senin 5 tane yaverin FETÖ’cü çıktı, sen daha yaverini seçememişsin. Darbeyi eniştenden öğrenmişsin” dedi.

ERDOĞAN’A ÇAĞRIDA BULUNDU

Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren İnce, “Ben uzay, nano teknoloji diyorum, o diyor ki ‘bedava kek var’ Her mahalleye kıraathane açacakmış. Her kıraathanede çay olacakmış. Yalnız benim size bir faydam oldu. Baştan ‘kek ve çay var’ dedi. Ben eleştirdikçe yanına çorba ekledi, en son Eskişehir’e gitti Tatar Böreği ekledi. Menü sürekli zenginleşiyor. Yakında yanına köfte de ekleyecek. Her gün menüyü zenginleştiriyor. Erdoğan, dünyayı 20-30 yıl geriden takip ediyor! Sürücüsüz otomobiller geliyor, sürücüsüz. Ben Yalova’dan bir kez daha çağrı yapıyorum. Eğer sen çakma usta değilsen! Sana söz veriyorum; diplomanı sormayacağım. Sayın Erdoğan, bana çırak diyorsun. Ustalık-çıraklık ilişkisini de bilmiyorsun. Çırak ustayı geçemezse, o meslek ölür derler. Yüreğin varsa, bilgin varsa çık karşıma Erdoğan” şeklinde konuştu.

‘BAY ERDOĞAN’ GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı olduğunda hırsızlık zihniyetini ortadan kaldıracağını ifade eden İnce, “Burada ‘Bay Muharrem’ derken, ‘Bay Erdoğan’ dedi. Zor tabi ‘İnce’ hastalık böyle bir şey. 24 Haziran’da millet sana ‘bay bay Erdoğan’ diyecek. Bana ‘köprüden geçmedin mi?’ diyor. Geçtim, yarın İstanbul’a giderken senin yaptırdığın köprüden geçeceğim Erdoğan. Ama sonra da Demirel’in yaptırdığı köprüden geçeceğim. Demirel’in yaptırdığı köprü bayramda ücretsiz. Senin ki neden parayla? Niye soyuyorsun milleti Erdoğan? Sana söylüyorum çakma kabadayı! Bayramdan sonra geri döneceğim Demirel’in yaptırdığı köprüden geçerken 11 lira vereceğim, gidiş-geliş 11 lira oluyor. Erdoğan neden kazıklıyorsun Yalovalıları? Seninkinden geçerken niye 114 lira ödüyoruz, üstelik sadece gidiş fiyatı bu. O hırsızlık zihniyetini yıkacağım” dedi.

“EN İLGİNÇ CUMHURBAŞKANI BENİM”

Kendisini dünyanın en ilginç adayı olarak gören İnce, “Herhalde dünyada en ilginç Cumhurbaşkanı adayı benim. Daha Cumhurbaşkanı seçilmeden icraatlarım ortada. İki senedir OHAL var. Erdoğan bir haftadır ‘OHAL kalkacak’ diyor. Niye?’ ince hastalık’ korkusu. Ben ne dedim, OHAL kalkacak dedim. O da ‘seçimden sonra kalkacak’ dedi. Şimdi kaldır. Mesela öğretmenler ve polisler, 16 senedir iktidarda, öğretmenler ve polislere 3600 vereceğim dedi mi bu? son 15 gündür diyor. Niye? Muharrem İnce dedi diye” ifadelerini kullandı.

SARAYLA İLGİLİ YENİ PLANINI AÇIKLADI

Sarayla ilgili yeni planını da açıklayan İnce, “Köprüleri yıkacak, diyor. Niye yıkayım köprüleri? O hırsızlık zihniyetini yıkacağım. O Saray’ı da yıkacak değilim. Orayı bilim merkezi yapacağım. Orayı da 6 ay sonra vereceğim. 6 ay içinde oraya kaç milyon vatandaşı taşıyabilirsek o şatafatı göstereceğim. Meydanlarda ‘kafaları basmaz’ diyor. Senin kafan çok basıyor da ilkokul mezunu FETÖ kandırdı seni. Vicdansızlar çocukların sınav sorularını çaldırıp yandaşlara verdiler. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarınızı FETÖ benzeri yapılara kaptırmayacağım. 2 sene içerisinde yurt sorununu çözeceğim” dedi.

İSTANBUL MİTİNGİ ÇAĞRISI

İstanbul’da gerçekleştireceği büyük miting için halka çağrıda bulunan İnce, “Mutfakta yangın var; Çocuklar et yiyemiyor, dengeli beslenemiyor. O artık fakir fukaranın umudu değil, garibanların umudu benim ben! Bütün Türkiye; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor formalarınızla kol kola Büyük İstanbul Mitingi’ne gelmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

İnce bedelli askerlikle ilgili de, “Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. 81 milyonun önünde şunu söyleyeyim; Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkartabiliriz. Toplanan parayı üçe böleceğiz. üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz, üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini de savunma sanayine vereceğiz” dedi.