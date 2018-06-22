İnce: Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini bekliyorum

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’da yapacağı miting ile ilgili “Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini bekliyorum” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin en güvenilir kişisi, soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de ekranlara gelen Halk Arenası programına konuk oldu.

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24 Haziran seçimleri için son saatlere girilirken Halk TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan İnce, “Bu akşam, normalde yarın İstanbul'da miting var ve biz İstanbul'un bir ilçesinde böyle bir program yapıyoruz. Bunu bana Halk TV ve Uğur Dündar haricinde hiç kimse yaptıramaz, onu söyleyeyim” dedi.

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İnce şöyle devam etti:

“Yarın mitinge geliyorsunuz, değil mi? Yani ‘Akşamdan Muharrem İnce'yi dinledik, yarın gitmeye gerek yok' demeyin sakın. Hem üç kişiyi ikna edecesiniz ya hem de yarın gelirken üç kişi ile birlikte gelin. En son şunu söyleyeyim, yarın ben İstanbul'da cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini bekliyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini.”