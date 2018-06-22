Muharrem İnce: YSK’nın önünde oturacağım merak etmeyin

Halk Arenası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Halkın sandıklara sahip çıkmasını isteyen İnce, " Sandık başlarından ayrılmayın. Sonra seçim kurullarının önüne gelin. Ben Pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'da YSK'nın önünde bir sandalyede oturup bekleyeceğim" dedi.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’nın bu haftaki konuğu CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. Yoğun ilgilinin olduğu programda konuşan İnce, halka sandık çağrısında bulundu.

“YSK’NIN ÖNÜNDE OTURACAĞIM”

“Seçim günü yüzde 68 Erdoğan önde diye yandaş kanallarda, TRT’de haberler yapılacak” diyen İnce, “Referandumda yüzde 65’de başlamışlardı sonra düşmüşlerdi aynı numarayı yapacaklar. Sizin moraliniz bozulacak, sandıkları terk edeceksiniz onlar da çalacak plan bu. Sizlerden isteğim Cumartesi akşamdan okulların bahçesinde yatın ne olacak? Gün ışımadan okulların bahçesinde olun. Bir gün uyumayın bir şey olmaz. Sandık başlarından ayrılmayın. Sonra seçim kurullarının önüne gelin. Ben Pazar sabahı Yalova’da oyumu kullanıp Ankara’da YSK’nın önünde bir sandalyede oturup bekleyeceğim. Yalova ikinci belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada 48 saat bir sandalyenin üstünde oturmuştum. Şimdi YSK’nın önünde oturacağım merak etmeyin. Benim görevim miting yapmaktı, sizin göreviniz meydanları süsleyip, alanları doldurmaktı. Şimdi sizin göreviniz sandıkları korumak, seçim kurullarına gitmek. Benim görevim de YSK’da avukatlarla beklemek. Bu seçim eskinin son seçimi, yenin ilk seçimi” dedi.

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“BU BENİM UYKULARIMI KAÇIRIYOR”

Bazı anket şirketlerinin de halkı yanılttığını ifade eden İnce, “Ben size yüzde 55’lerden bahsediyorum. Oy çalsalar ne olacak? Korkmayın. Anket şirketleri var ya, Muharrem İnce yüzde 24 falan diyor ya geçin onları siz. Öyle bir şey yok. Dip dalgası falan değil bu tsunami. Bu benim emin olun uykularımı kaçırıyor. Uyuyamıyorum ekonomik kriz kapıda çare olmamız lazım, ortaya iddia koyduk başarmamız lazım diyorum” ifadelerini kullandı.