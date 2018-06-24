Muharrem İnce YSK’nın önüne geldi çağrı yaptı

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı birazdan Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerlerden sonuçları vermeye başlayacak .Anadolu Ajansı bu seçimleri belirleyemeyecek. Aynı numarayı yeniden yapacaklar. Sandık görevlilerine sesleniyorum. Sakın görev yerinizi terk etmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız kuşkum yok.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce daha önce açıkladığı gibi saatler tam 17:00’ı gösterdiğinde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önüne geldi. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce “Sandık görevlileri yerini terk etmesin. Milletin iradesi için buradayız” dedi.

İnce açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Ajansı birazdan Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden sonuçları vermeye başlayacak .Anadolu Ajansı bu seçimleri belirleyemeyecek. Aynı numarayı yeniden yapacaklar. Sandık görevlilerine sesleniyorum. Sakın görev yerinizi terk etmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız kuşkum yok. Sandıkları asla terk etmeyin. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Seçim kurullarının önüne gelin. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayım. YSK üyelerine sadece çağrı yapıyoruz ‘Kimseden tedirgin olmayın, korkmayın’ diye. Doğru dürüst bir yarış istiyoruz. Sakın taşkınlık yapılmasın. Sakın moral bozucu haberlere de inanmayın. Islak imzalı tutanağı almadan görevliler sandığı terk etmesin. Yakın bir noktada olacağım umarım buraya yeniden gelmek durumunda kalmam.”

Öte yandan YSK’nın bulunduğu sokakta ve çevre caddelerde yoğun güvenlik önlemleri hakim.