Muharrem İnce’den CHP PM toplantısına tepki

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanlığı adayı olan Muharrem İnce'den, seçim sonuçlarını sorgulamak için toplanan CHP Parti Meclisi toplantısına tepki geldi.

Muharrem İnce sosyal medyadan dile getirdiği tepkisinde, “Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun” ifadelerini kullandı.

“NE AÇIKLAYACAKTIM MENÜYÜ MÜ?”

İnce’nin Twitter’dan yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim.”

“Yediğimiz yemeğin saatini televizyonda geçen alt yazıdan öğrendim, yemeğin saatini ve yerini basına ben söylemedim, basını oraya ben davet etmedim, yemekte konuşulanları basına söylemekle suçluyorsunuz. O yemeğe basın ilgisini çeken sizsiniz.”

“O yemek sayenizde herkesin bildiği, herkesin merak ettiği bir yemek haline geldi. Konuşulanları niye açıklamışım? Ne açıklayacaktım menüyü mü? Bana oy veren 15 milyona karşı sorumluluğum var benim!”

“Bu toplantı seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış ise Cumhurbaşkanı Adayı davet edilmeliydi. Cumhurbaşkanı Adayı hakkında yalan konuşmak için düzenlenmişse vah partimizin ve ülkemizin haline!”

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