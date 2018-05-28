Muharrem İnce’den çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yanıtı

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'nin "Sizi için 'CHP'nin Erdoğan'ı' diyorlar bu konuda ne söyleyeceksiniz?" Sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün DW Türkçe’deki programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sorulara verdiği cevaplarla sosyal medyada gündem oldu. İnce’nin en çok konuşulan yanıtı ise “Meydanlardaki tavrınız ve söylemleriniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetiliyor. ‘Muharrem İnce’de CHP’nin Erdoğan’ı’ diyenler var. Mesela Edoğan’ın sık kullandığı ‘İri olacağız, diri olacağız’ söylemini çok kullanıyor diyenler var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?” sorusuna verdiği yanıt oldu.

“O söz ‘bir olacağız, iri olacağız diri olacağız’ ve bu söz ne benim ne de Erdoğan’ın sözü Hacı Bektaş-ı Veli’nin sözüdür.” diyen İnce, sözlerini söyle sürdürdü; Bu eleştiriyi yapanlar kusura bakmasın ama cahiller. Hacı Bektaş-ı Veli’nin sözlerini kullanmak bana şeref verir ama 16 yıllık iktidarının sonunda Cemevlerini hatırlayan Erdoğan’ın sadece cehaletini gösterir.”

İnce, Mengü’nün ‘Erdoğan’la tarzımızın benzemediğini düşünüyorsunuz yani’ sözlerine ise; Erdoğanla alakamız yok. Bir kere ben kitap okurum, o özet okur. Bir kere benim diplomam var. Ben demokrasiye inanıyorum. Özgür bir Türkiye İstiyorum. Benim Erdoğan’la ne alakam var” diye yanıt verdi.