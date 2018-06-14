Muharrem İnce’den ‘Einstein’lı paylaşım!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından Albert Einstein ile bir araya getirilmiş fotoğrafını yayınladı. İnce fotoğrafa şu notu düştü: "Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz." İnce'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medyayı oldukça etkili kullanan İnce, dünyaca ünlü bilim insanının kendisine yaptığı teklife de yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. Fizik öğretmeni olan İnce, adaylığı süresince sosyal medyada birçok kez Einstein’ın yer aldığı capslere konuk olmuştu. İnce, Einstein ile bir araya getirilen fotoğrafını bu kez kendisi paylaştı.

İnce, paylaşımının üzerine, “Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz.” şeklinde bir not düştü.

İnce’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı, yüzlerce kez paylaşıldı.

BAŞARILI BİLİM İNSANI PROF. DR. CANAN DAĞDEVİREN’DEN İNCE’YE TEKLİF

Forbes’in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesine girerek dünyanın önemli bilim insanları arasında gösterilen Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi fizik sorusu çözmeye davet etti. İnce de bu çağrıyı kabul ederek; “Sadece Fizik sorusu değil, sizlerle birlikte memleketimizin tüm sorunlarını çözmeye varım. Birlikte başaracağız.” cevabını verdi.”