Muharrem İnce’den ‘Einstein’lı paylaşım!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. Fizik öğretmeni olan İnce, adaylığı süresince sosyal medyada birçok kez Einstein’ın yer aldığı capslere konuk olmuştu. İnce, Einstein ile bir araya getirilen fotoğrafını bu kez kendisi paylaştı.
İnce, paylaşımının üzerine, “Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz.” şeklinde bir not düştü.
İnce’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı, yüzlerce kez paylaşıldı.
BAŞARILI BİLİM İNSANI PROF. DR. CANAN DAĞDEVİREN’DEN İNCE’YE TEKLİF
Forbes’in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesine girerek dünyanın önemli bilim insanları arasında gösterilen Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi fizik sorusu çözmeye davet etti. İnce de bu çağrıyı kabul ederek; “Sadece Fizik sorusu değil, sizlerle birlikte memleketimizin tüm sorunlarını çözmeye varım. Birlikte başaracağız.” cevabını verdi.”
Sadece Fizik sorusu değil, sizlerle birlikte memleketimizin tüm sorunlarını çözmeye varım. Birlikte başaracağız. https://t.co/R0nSHi0TMo
— Muharrem İNCE (@vekilince) 13 Haziran 2018