Muharrem İnce’den Erdoğan’a dava

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'iftira ve hakaret' iddiasıyla Erdoğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. İnce'nin, "Sen icazeti Pensilvanya’dan alıyorsun" dediği gerekçesiyle Erdoğan'a dava açtığı öğrenildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Kayseri mitinginde yapmış olduğu konuşmasında, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ‘ye yönelik, “… Ey Muharrem, siz doğalgaz borularını söküp, evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz… Siz ülkeyi Terör örgütlerine mi teslim edeceksiniz… Şu ana kadar, bunlardan terörle mücadele duydunuz mu… Muharremden duydunuz mu… Muharrem Edirne' de terörün adeta başı durumunda olan birisini ziyarete gidiyor… Bu Muharrem Fizik öğretmeniyim diyor.. Sen Fizik öğretmenliğine devam et… Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım… Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, PENSİLVANYA…‘ sözleri nedeniyle 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINI AŞMIŞTIR”

Hazırlanan dava dosyasında; “Konuşma içeriğinde görüldüğü üzere davalı Recep Tayyip Erdoğan; İnce’ye yönelik olarak “Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz Pensilvanya' dan” şeklinde gurur ve onur kırıcı, kişilik değerlerine zarar verici söz ve yorumlarda bulunarak eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır!” ifadelerine yer verildi.

İŞTE İNCE’NİN ERDOĞAN’A AÇTIĞI DAVANIN DOSYASI;