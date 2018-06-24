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Muharrem İnce’den seçim açıklaması!

İlk sonuçların açıklanmasının ardından son dakika açıklamasında bulunan Muharrem İnce, "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." dedi

android-time 19:27 24 Haziran 2018
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Muharrem İnce’den seçim açıklaması!
İlk sonuçların açıklanmasının ardından son dakika açıklamasında bulunan Muharrem İnce, "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." dedi

Anadolu Ajansı’nın verilerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüksek gösterilmesinin ardından twitter hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin.” dedi
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Öte yandan muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Adil Seçim Platformu, televizyon ekranlarında yayınlanan sonuçların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Platform, Twitter hesabı üzerinden attığı mesajda, verilerin manipüle edildiğini öne sürdü.

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Twitter mesajında, “Şu an TV ekranlarında yayınlanan sonuçlar gerçeği yansıtmıyor. Manipüle edilmiş verilere aldanmayıp açıklayacağımız sonuçları beklemenizi rica ediyoruz. Sandıklara sahip çıkmaya devam ediyoruz” denildi.

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Son güncelleme: android-time 01:0125.06.2018
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