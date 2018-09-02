Muharrem İnce’den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Tokat'ta nikah törenine katılan Muharrem İnce, genç çifte tavsiyelerde bulunarak, "Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan 3 çocuk 5 çocuk diyor ya, biz 6 okçuyuz çocuklar" dedi.

22. dönem CHP Milletvekili ve eski Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin’in oğlu Deniz Şahin Tokat’ta bir otelde gerçekleştirilen törende Duygu Kurtçu ile evlendi. Şahin ailesinin mutlu gününe CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldı.

Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Erdoğan Çoban’ın nikah kıydığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Muharrem İnce ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat yaptı.

“BİZ 6 OKÇUYUZ ÇOCUKLAR”

Nikah töreni sonrasında genç çiftin nikah şahitliğini yapan Muharrem İnce, tavsiyelerde bulunarak, “Birbirinizi çok sevin, çok hoş görün. Bir birinizi az kıskanın. İki şeyi çok, bir şeyi az yaparsanız güzel olur. Gördüğüm kadarı ile nikahta ayağa basma olmadı. Ayağa basın ama bir birinizin damarına basmayın. Bir de burada herkes CHP’li. Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan 3 çocuk, 5 çocuk diyor ya biz 6 okçuyuz çocuklar” dedi.

Çiçeği burnunda çiftin evlilik cüzdanın Önder Sav geline takdim etti. Tören sonrasında hatıra fotoğrafı çektiren İnce, düğüne katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir süre düğünde davetlilerle sohbet eden İnce, karayolu ile kentten ayrıldı. İHA