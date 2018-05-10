Muharrem İnce’den koltuk açıklaması

Erdoğan ile Muharrem İnce arasında dün AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen görüşmedeki 'koltuk' detayı ile ilgili İnce'den açıklama geldi.

AKP Genel Merkezi’nde Muharrem ince ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmede koltuk detayı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada olay olan fotoğrafla ilgili Muharrem İnce’den açıklama geldi.

İnce sosyal medya hesabından konu ile ilgili “AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem.” açıklamasını yaptı.

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Muharrem İnce bu sefer AK Parti dedi

Muharrem İnce’nin daha önce sürekli AKP dediği Adalet ve Kalkınma Partisi’ne bu sefer AK Parti demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım…