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Muharrem İnce’den muhalefete sansür tepkisi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday olan ve daha sonra göğsündeki parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı takan Muharrem İnce, basının Erdoğan dışındaki adaylara uyguladığı sansüre tepki göstererek, "Böyle devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 14:56 6 Mayıs 2018
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Muharrem İnce’den muhalefete sansür tepkisi
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday olan ve daha sonra göğsündeki parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı takan Muharrem İnce, basının Erdoğan dışındaki adaylara uyguladığı sansüre tepki göstererek, "Böyle devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız" dedi.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için tüm partiler ve adaylar seçim startlarını verdiler. Ancak televizyon kanallarının bugüne kadar yalnızca Erdoğan’ın miting ve konuşmalarını yayınlamaları tüm muhalefetin tepkisine neden oluyor.

Son olarak Yalova mitingini hatırlatan İnce yaşanan  bu durum için isyan ederek Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;

“AKP'nin ilçe kongrelerini bile canlı yayınlayan televizyon kanalları dün Yalova'daki muhteşem mitingimizi canlı yayınlamadı. Bu medya düzeniyle de çarpışa çarpışa geleceğiz. Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!”

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