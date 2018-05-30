Muharrem İnce’den Nagehan Alçı’ya FETÖ yanıtı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canlı yayında Nasuhi Güngör ve Bülent Arınç'ın açıklamalarını okuyan İnce'ye, gazeteci Nagehan Alçı, "Siz de bunları referans olarak kulandınız" dedi. Bunun üzerine, Muharrem İnce, "Referans mı arıyorsunuz" diyerek tarihi bir cevap verdi. Muharrem İnce, Alçı'nın Aleviler ve Sivas olaylarıyla ilgili sorusuna ise, "Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misiniz?" yanıtını verdi.

Muharrem İnce’nin canlı yayında gösterdiği gazete kupürüne itiraz eden Nagehan Alçı’ya, İnce “Ben sizin neyi anlamadığınızı anlamıyorum. Size bir soru sorabilir miyim? Hayatınızda iki ya da üç kez görüştüğünüz birini özler misiniz? Bitsin bu hasret diyorsanız iki ya da üç kezden daha fazla görüştünüz demektir” cevabını verdi.

“BEN BUNA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM”

Buna karşılık Alçı “O zaman iki üçten fazla diyorsunuz ben bunu bir şey söyleyemem şeklinde” yanıt verdi.

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“SÖYLERSEM ERDOĞAN’A SÖYLERSİNİZ”

Muharrem İnce Cerrahpaşa ziyaretinin ardından görevden el çektirilen rektörün ardından, “Genel Kurmay Başkanı’nı, YÖK Başkanı’nı bir ziyaret etsem onu da görevden alırlar mı” dedi. Bunun üzerine Nagehan Alçı “Seçildiğiniz takdirde Hakan Fidan’ı da görevden alacak mısınız” dedi. İnce “Onu söylersem gider Tayyip Erdoğan’a söylersiniz” cevabını verdi.

“BU SORUYU ERDOĞAN’A SORABİLİR MİSİNİZ?”

Nagehan Alçı, “Alevi meselesiyle ilgili net bir tavrınız var. Temel Karamollaoğlu birkaç gün önce Sivas olaylarıyla ilgili ‘ben katliam diyemem orada perdeler yanıyordu insanlar camları açamadıkları için öldüler’ böyle bir açıklama yapan partinin genel başkanıyla seçime gitmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu sordu. İnce buna yanıt olarak, “Ben bu soruya bir şartla cevap vericem geçmişte Temel Karamollaoğlu’yla Erdoğan aynı partideydiler bu soruyu aynen ona sorabilir misiniz?” dedi.