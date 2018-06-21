İnce’den canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına konuk oldu. İnce, medyanın fren görevinde olması ve özgürce eleştiri de bulunması gerektiğini belirterek, 'Beni eleştirenlerin hepsiyle birlikte canlı yayına çıkmak isterim. Benim cumhurbaşkanlığımda bu olacak. Buradan sözünü veriyorum' dedi.

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu ruh hali ülkeyi yönetemez. Dolardan daha değerli oldu soğan. Çünkü üretmeyen bir Türkiye. Bu Türkiye’yi batırır.

453 milyar dolar borcumuz var. Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay… Borç aldı, taşa toprağa gömdü parayı.

Ziraat Bankası 1 milyon doları medya patronlarına verirse, soğan doları geçer.

‘Ne güzel öksürüyorsunuz’ efendim yalakalar öyle söyler.

ERDOĞAN’IN VİDEOSU İZLETİLDİ

Erdoğan’ın ruh hali iyi değil, bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyordu? Son 3 gün imaj düzeltmesi çalışması. İşi kötü, imajı düzeltme çabası bu. Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan’a ‘Demek ki sorulabiliyor demeye çalışıyorlar.’ Tarzan zorda.

CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Hayır, sadece CHP’lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım.

Fırının buzdolabının olmadığı bir hayal dünyasında yaşıyor. 2002’de ilk geldiğinde vekillere lojmanda oturmasın dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya Köşkü’nü bile beğenmedi. Saray’ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar. Özal’a ne kadar haksızlık etmişiz. Bunun yaptığı tam bir sonradan görmelik.

‘O SES KAYITLARI MONTAJSA BENİM Kİ DE MONTAJDIR’



Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama kaydına inaniyorlarsa benimkine de inansınlar.

ERDOĞAN’A BİSİKLET YANITI

E sınıfı ehliyetim var. Şoför çocuğuyum ben. Traktör de kullandım otobüs de kullandım.. Kimseye haksızlık yapmayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete de binerim. Doğal bir insanım ben. Siyaset insana dokunma sanatıdır. Erdoğan artık dokunamıyor. Bu toprağın insanıyım ben. Zeybek de bilirim kemençe de bilirim Alevi deyişleri de bilirim

SEÇİLİRSE İLK 100 GÜNDE NELER YAPACAĞINI AÇIKLADI

OHAL kalkacak. Yargınızı düzeltemezseniz ekonominizi düzeltemezsiniz. Polisiye tedbirlerle demokrasi olmaz. Yargı ve ekonomi önceliğimiz olacak.

‘NE KADAR AYIP ŞEYLER’

Telefon dinlenmesine izin vermeyeceğiz. Ne kadar ayıp şeyler bunlar. Ben de dinlemeyeceğim onu. Demokrasiye inanıyorum ben.

‘BANK ASYA’NIN KURDELASINI BİRLİKTE KESTİNİZ’

FETÖ’den dinleyenler cezaevinde. Bugün dinleyenler de yarın cezaevine girecek.FETÖ’cü öğretmen, kuruyemişçi, taksici var vekil yok. İnandırıcı mı bu? Bunlar yalancılar yüzsüzler. Yavuz hırsız misali bağırıp çağırıyor. Bank Asya’nın kurdelasını birlikte kestiniz.Ömer Halis Demir’in mezarını ziyaret etmediniz diyor. Nasıl etmedim.Tabii ki ettim. Neredeyse gelme bizim camiye diyecek. Bunların hâlâ Gülen’le bağlantısı var ben buna inanıyorum.

SEÇİM TAHMİNİ

Ben kazanacağım. Millet ittifakı çoğunluğu alacak. Hemen bir resterasyon sürecine başlayacağız. Erdoğan 2003’de Meclis’e geldiğinde yoklamaya girmesini bilmiyordu. Bunu bilmezken Başbakan oldu. Ben cumhurbaşkanı olduğumda 16 yıllık birikimim var. O kanunlar nasıl çıkarılır. Bir günlük vekil yönetti de 16 yıllık ben mi yönetemeyeceğim.

‘AYIRMACAĞIM, KAYIRMACAĞIM, SAVURMACAĞIM’

Bir tek anket firmaları kaybedecek. Rövanş yok, intikam yok. AK Partililer de kazanacak. Erdoğan sürekli kavga eden bir adam. Ben barıştıracağım. AK Partililer bundan niye üzülsün.Her partinin makbul insanları vardır. Bunu terkedeceğiz. Ayırmayacağım. Savurmayacağım. Kayırmayacağım. Ben kazanırsam medyadaki yalaka takımı anında değişecektir.Ben kazanırsam bireysel bir normal bir güvenlik neyse onu yapacağım. Beni şu zevkten almasın kimse. Bir marketin sebze reyonunu gezeceğim benim için bir terapi bu.

İNCE SÖZ VERDİ

Beni eleştiren tüm gazetecilerle canlı yayına çıkmak isterim. Benim cumhurbaşkanlığımda bu olacak. Burdan sözünü veriyorum.

‘AMAN HA SAKIN AYRILMAYIN ORADAN’

Pazar günü oyunu kullanıp hemen Ankara’ya gideceğim. Vatandaşlar okulların önünden ayrılmasınlar. Paniğe kapılmasın kimse. Her şeye müsaitler. Aman ha sakın ayrılmayın ordan. Oturun sandığın üstüne.