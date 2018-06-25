Muharrem İnce’den son dakika seçim açıklaması: Yürü derlerse yürürüm

Muharrem İnce seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi sessizliği için, “Korktuğumdan değil durumu görmek istedim." diyen İnce, önümüzdeki seçimler için ise "Bana yürü derlerse yürürüm" dedi. İşte Muharrem İnce'nin açıklamasından satır başları...

Muharrem İnce, resmi olmayan sonuçların ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Muharrem İnce, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sadece FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj aratarak kaybettiğini açıklayan Muharrem İnce, ‘tehdit altında olduğu iddialarına’ ilişkin “Sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım. Bunlar birkaç şizofrenin sözleri. Böyle bir şey yok. Bunları kapatalım. Yok ben Saray’a gitmişim falan bunları kapatalım.” dedi.

“TEHDİT EDİLMEDİM”

Değerli basın mensupları, zahmet etmişsiniz gelmişsiniz. Sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım. Bunlar birkaç şizofrenin sözleri. Böyle bir şey yok. Bunları kapatalım. Yok ben Saray'a gitmişim falan bunları kapatalım.

İkincisi 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Birincil hedefimiz bu. 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon olabilir.,

Bunun için uğraşacağım. Bunu herkes bilsin. Sayın Erdoğan lütfen artık Ak Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Artık hepimizin Cumhurbaşkanı olun.

Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin gelecekteki yaşamını etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim oldu. Seçime kan bulaştı. Suruç ve Erzurum'da yaşananlar, bu seçimi kan bulaşan seçim olarak tarihe kaydolmuştur. Yaşamını yitirenlere bir kez daha başsağlığı diliyorum.

Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya yönelik noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan'da ‘hayır' ve ‘evet' olarak bir şekillenme çıkmıştı. Hayır blokunun 16 Nisan'dan geride bir oy alması, açıklanmaya muhtaçtır. Sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız, mücadele ettiler bunlarla. Onları kutluyorum, kendi adıma ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum.

“BANA ÖNÜMÜZDEN YÜRÜ DERLERSE YÜRÜRÜM”

Seçim gecesindeki ‘sessizliği' için “Korktuğumdan değil durumu görmek istedim. Seçimin ikinci tura kalması ihtimal dahilindeydi. Bunun netleşmesini bekledim.” diyen İnce sonuçlar için ise şu yorumu yaptı;

“Diğer muhalefet partileri az oy aldı. 1977'den bu yana 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim ayıp olur ancak diğer muhalefet partileri de oyunu artırsa seçim ikinci tura kalıyordu.

Bana buradan ‘önümüzden yürü' derlerse ben yürümeye hazırım” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK”

Muharrem İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak;”Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuk. Yüz yüze gelmedik geleceğiz tabi.” dedi. Türkiye demokratik bağlarla bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Elimizde sonuçlar varsa ve sonuç belliyse yenilgiyi kabul edip etmemek sizin elinizde değil ki. Tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. ‘Bunu kabul etmiyorum' demek demokrasi değil ki. 0.1 fark olur, ‘Sokaklara çıkalım' olur.

“SİYASETİ BIRAKACAK MISINIZ?”

Siyaseti bırakacak mısınız? şeklindeki soruya verdiği yanıt veren İnce, 41 sene sonra 30 barajını açan bir İnce sence siyasetten silinir mi? Yoksa devam mı eder?” dedi. Erdoğan ile görüşüp görüşmediği şeklinde soruya da veren İnce, “Erdoğan ile görüşmedim. Sosyal medya yalanlarından birisi. Dün akşam Erdoğan'la uğraşacak halim yoktu. Tutanaklarla uğraşıyordum.” dedi

Türkiye kutuplaşıp bölünür mü? sorusuna da yanıt veren İnce, Hayır hayır Türkiye asla bölünmez. Görüşlerine hiç katılmadığım Erdoğan bile dün akşam iyi bir şey söyledi. Katılım yüzde 80'lerin üzerine çıktı.