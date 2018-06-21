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Muharrem İnce’den son dakika TRT tweeti: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce'den son dakika tweeti.. İnce, İzmir'de 3 milyon kişinin katıldığı mitingi canlı yayından vermeyen TRT'ye tepki gösterdi. İnce, "RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar! " dedi.

android-time 21:56 21 Haziran 2018
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Muharrem İnce’den son dakika TRT tweeti: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!
Muharrem İnce'den son dakika tweeti.. İnce, İzmir'de 3 milyon kişinin katıldığı mitingi canlı yayından vermeyen TRT'ye tepki gösterdi. İnce, "RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar! " dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den akşam saatlerinde bir son dakika tweeti geldi. İnce, İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığını belirtti mitingi canlı yayından vermeyen TRT’ye tepki gösterdi.

İnce, “RTE'nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir'de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size!” dedi.

İşte İnce’nin paylaştığı o mesaj;

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Son güncelleme: android-time 22:2321.06.2018
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