Muharrem İnce’den tarihi Erdal İnönü paylaşımı

CHP'li Muharrem İnce, Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı İsmet İnönü'nün oğlu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Erdal İnönü'nün ölüm yıl dönümünde eski bir fotoğraf paylaştı.

Muharrem İnce, 1999 yılında meydana gelen 17 bin kişinin öldüğü ve 23 bin kişinin yaralandığı ‘Yalova Depremi’ sonrasında Yalova’yı ziyaret eden Erdal İnönü ile birlikte aynı karede görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

İnce paylaşımında, “Yıl 1999; Yalova Depremi'nden hemen sonra telefonum çaldı. Arayan Erdal İnönü'ydü. Yalova'ya geleceğim dedi, tek başına geldi. Aracı ben kullandım, o sağına oturdu. Tanıdığım en mütevazi siyaset adamıydı. Güzel hatıralar, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun Genel Başkanım” ifadelerini kullandı.