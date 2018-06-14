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Muharrem İnce’den tatilcilere 24 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara sosyal medya üzerinden bir video mesaj gönderdi. Mesajında 24 Haziran seçimlerinin unutulmaması gerektiğini hatırlatan İnce, tatilcilere 'tatilden erken dönün' çağrısı yaptı.

android-time 23:39 14 Haziran 2018
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara sosyal medya üzerinden bir video mesaj gönderdi. Mesajında 24 Haziran seçimlerinin unutulmaması gerektiğini hatırlatan İnce, tatilcilere 'tatilden erken dönün' çağrısı yaptı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bayram mesajında, “Bugün kampanyamızın 39. günü yarın 40. gününde 90. mitingimizi Yalova’da yapacağız. Ama bir geleneği bozamazdım. 54 yaşındayım bir bayram askerde hariç Ramazan ve Kurban Bayramlarında kendi köyümde oldum. Arkadaşlara Arefe günü köyde dinleneceğimi söylemiştim. Şimdiden bütün milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Fakat 24 Haziran’da seçimi unutmamalarını, tatili uzatmamalarını çok rica ediyorum. Bu seçimin yaşamsal derecede önemli olduğunun herkesin farkında olduğunu biliyorum ama yine de bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

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Son güncelleme: android-time 23:4014.06.2018
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