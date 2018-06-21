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Muharrem İnce’den vatandaşlara duygusal mektup

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak vatandaşlara seslendi. "Kıymetli ülkem Türkiyem, bir hasret türküsü söyler gibi, bir sevda türküsü dinler gibi güzel yarınlara, umuda ve mutluluğa adanmış bir yarına birlikte yürüyoruz" sözleriyle başlayan mektupta birlik ve beraberlik ifadelerine yer verildi. İşte Muharrem İnce'nin ağzından "Bu memleketin evladı Muharem..." cümlesi ile son bulan duygusal mektup...

android-time 12:16 21 Haziran 2018
Haberler Gündem
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak vatandaşlara seslendi. "Kıymetli ülkem Türkiyem, bir hasret türküsü söyler gibi, bir sevda türküsü dinler gibi güzel yarınlara, umuda ve mutluluğa adanmış bir yarına birlikte yürüyoruz" sözleriyle başlayan mektupta birlik ve beraberlik ifadelerine yer verildi. İşte Muharrem İnce'nin ağzından "Bu memleketin evladı Muharem..." cümlesi ile son bulan duygusal mektup...
Son güncelleme: android-time 12:1721.06.2018
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