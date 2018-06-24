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Muharrem İnce’den yeni açıklama

Twitter hasabanından bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!" dedi

android-time 21:22 24 Haziran 2018
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Muharrem İnce’den yeni açıklama
Twitter hasabanından bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!" dedi

Twitter hasabanından bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK'nın sisteminde sandıkların yüzde 37'si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85'inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!” dedi

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Son güncelleme: android-time 22:1424.06.2018
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