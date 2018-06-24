Muharrem İnce’den yeni açıklama

Twitter hasabanından bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!" dedi

Twitter hasabanından bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK'nın sisteminde sandıkların yüzde 37'si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85'inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!” dedi İLGİLİ HABER Muharrem İnce'den son dakika seçim açıklaması! İLGİLİ HABER Muharrem İnce YSK'nın önüne geldi çağrı yaptı