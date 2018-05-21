Muharrem İnce’nin 2 mitingi iptal

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bartın ve Zonguldak mitinglerinin iptal edildiği belirtildi.

İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Muharrem İnce'nin, bugün (21.05.2018 Pazartesi) için duyurulan Bartın ve Zonguldak miting programları iptal edilmiştir” denildi.

Muharrem İnce dün sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada bugün yapılması planlanan Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyurmuştu.

İnce paylaşımında, “Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz” demişti.